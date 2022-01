Che Adams, Torschütze zum 4:1, ließ sich nach dem Schlusspunkt feiern. Foto: AP/Andrew Matthews

Southampton – Southampton ist am Dienstag in der englischen Fußball-Premier-League auf Platz elf geklettert. Der Klub von Trainer Ralph Hasenhüttl feierte gegen Brentford einen 4:1-Heimsieg und holte damit aus den jüngsten vier Runden acht Punkte. Der Vorsprung der "Saints" auf den ersten Abstiegsplatz beträgt bereits 13 Punkte, wobei der 18. Burnley drei Partien in der Hinterhand hat. (APA, 11.1.2022)