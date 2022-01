[Corona-Liveticker] US-Experte Fauci: Omikron wird fast jeden treffen.

[Kommentar] Omikron-Welle: Eh schon alles wurscht?

[Inland] Wie die Impfpflicht Regierung und Opposition in Zwiespalt bringt.

[Klimakrise] Dürre, Überschwemmungen, schmelzende Gletscher: Drei Wege, die über das Weltklima entscheiden werden.

[International] Das Weiße Haus zeigt gegenüber Russland klare Kante.

[Entschädigungsfrage] Thronfolge mit Hakenkreuz: Antworten im Hohenzollern-Streit. Fordern Vertreter des Adelsgeschlechts zurecht Entschädigung für Vermögensverluste? Stephan Malinowskis neues Buch klärt auf.

[Sport] Corona-Infektion: Djokovic bestreitet wissentliche Falschangaben.

[Glosse] Die Djokovics: Eine ganz normale Balkanfamilie.

[Wetter] Bis auf ein paar flache Nebelreste in einzelnen Tälern sowie in den Becken im Süden starten wir in ganz Österreich strahlend sonnig in den Tag. Von Norden her nähert sich aber ein Wolkenband. Dabei treffen vorübergehend Schichtwolken ein, die zwar keine Niederschläge beinhalten, aber den Sonnenschein etwas dämpfen können. -4 bis +4 Grad.

[Zum Tag] 1522: Paul Speratus hält in einem Gottesdienst im Wiener Stephansdom eine Predigt, die als erste evangelische in Österreich gilt. Für diese Predigt und seine Kritik am Zölibat wird er später als Ketzer exkommuniziert.