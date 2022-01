Foto: APA / Hans Punz

Wien – Die neue Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) dokumentiert am Mittwoch in einem Ministerratsvortrag ein wenig detaillierter als am Vortag in einem Pressegespräch die Regierungsvorhaben zu einer Neuorganisation von Werbebuchungen öffentlicher Stellen und zu Medienförderungen.

Der Ministerratsvortrag kündigt eine "Überprüfung der Kriterien der Inseratenvergabe der öffentlichen Verwaltung und staatsnaher Unternehmen" an. Die Medienförderung soll harmonisiert und vereinfacht werden, die derzeitigen Vergabe- und Förderkriterien "überprüft".

"Berichtspflichten" für Regierungs-Inserate

Raabs Ministerratsvortrag kündigt etwas allgemein "Regeln und Schlüssel" für Buchungen öffentlicher Stellen an. Budgets dafür sollen "determiniert" werden – aber mit Möglichkeiten zur "flexiblen Anpassung zur Über- und Unterschreitung je nach Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit". Vorgesehen ist auch eine "Plausibilitätsprüfung" solcher Überschreitungen.

Angekündigt sind zudem "Berichtspflichten" und Wirkungsanalysen, "um Zielgruppen und notwendige Maßnahmen zu identifizieren". Die neuen Regeln sollen wie berichtet für alle Gebietskörperschaften gelten.

Die – seit 2012 zu veröffentlichenden – Daten über öffentliche Werbebuchungen sollen künftig einfacher, lesbarer und dauerhaft publiziert werden – derzeit müssen die Daten nach zwei Jahren gelöscht werden.

Bagetellgrenzen für Meldungen (derzeit bis 5.000 Euro im Quartal) und Ausnahmen von der Meldepflicht für nicht periodische Medien sollen laut Vortrag fallen. Auch weitere Lücken sollen demnach geschlossen werden.

Höheres Budget für Medienförderungen, Mehrwertsteuer-Reduktion

"Prüfen" will die Medienministerin laut Vortrag eine "weitreichende" Reduktion der Mehrwertsteuer für Medien – das ist auch europarechtlich zu klären.

Qualitätskriterien für Förderungen wollte Raab in ihrem Pressegespräch nicht ausschließen. Ihr Ministerratsvortrag erwähnt Qualitätssicherung durch Beiräte oder Jurys. Und: "Eine mögliche Verankerung von Qualitätskriterien" soll erarbeitet und geprüft werden.

Die Medienministerin wollte sich am Dienstag nicht festlegen, ob bei einer Reform der Medienförderungen künftig auch reine Onlinemedien gefördert werden. Laut Ministerratsvortrag sollen reine Onlinemedien in das Förderregime aufgenommen werden.

Das Budget für Medienförderungen soll laut Ministerratsvortrag erhöht werden, etwa durch Projektförderung im Digitalbereich. Diese Projektförderung sieht bereits die lange geplante Digitalförderung vor, die heuer erstmals ausgeschüttet werden soll. 2022 sind dafür 54 Millionen Euro vorgesehen, danach regulär jedenfalls bis 2027 20 Millionen.

Medienförderungen sollen demnach etwa die Aus- und Weiterbildung von Journalistinnen und Journalisten stärken und ebenso "zielgruppenspezifisch" Medienkompetenz; geplant sind auch "Innovationsförderungsmodelle, um die Flexibilität der Medien im internationalen Marktumfeld zu stärken". Stärken will die Medienministerin auch die Medienforschung, zudem Kooperationen im Medienbetrieb, Green Producing und Nachhaltigkeit im Vertrieb.



Medienförderungen wie Presseförderung und Publizistikförderung sollen in einem neuen Medienförderungsgesetz zusammengefasst werden – auch Privatrundfunkförderung und Fernsehfonds würden zum Genre zählen. (fid, 12.1.2022)