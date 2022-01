Welche Ausrichtung wünschen Sie sich für die SPÖ? Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

"Die SPÖ hat ein Problem. Das Problem heißt Hans Peter Doskozil. Oder auch Pamela Rendi-Wagner. Je nach Sichtweise. Und das ist ein Dilemma, das sich so schnell nicht auflösen wird. Denn keiner der beiden hat vor, sich zurückzuziehen oder von seiner Position herunterzusteigen", schreibt STANDARD-Innenpolitik-Redakteur Michael Völker in seinem Kommentar und fasst zusammen, was in der SPÖ seit langem Thema ist. Immer wieder schaukeln sich der Konflikt und die Sticheleien zwischen dem burgenländischen Landeshauptmann und der Parteichefin hoch. Aktuell macht sogar das Gerücht die Runde, es stehe eine Abspaltung der pannonischen SPÖ im Raum – zumindest wurden Äußerungen des Landesgeschäftsführers Roland Fürst dahingehend interpretiert.

Letztlich geht es um die generelle Ausrichtung der Partei, die seit längerem unter dem Fehlen einer klaren Linie leidet. Für "klareswasser" ist diese aber unabdingbar:

Dass weder Hans Peter Doskozil noch Pamela Rendi-Wagner an der Spitze der SPÖ geeignet sind, meint "mandii" und wünscht sich Veränderung:

Ähnlich sieht das "biskuit":

Dass ein vorgezogener Parteitag Klarheit bringen könnte, äußert "pola":

Wie sehen Sie das – wie soll es mit der SPÖ weitergehen?

Was bräuchte es, um sich als Partei klar zu positionieren? Wen würden Sie gern an der Spitze der SPÖ sehen, und warum? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 12.1.2022)