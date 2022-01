Eine Bekannte will den 63-Jährigen leblos in dessen Wohnung aufgefunden haben. Die Polizei fand eine mögliche Tatwaffe und nahm die Frau fest

Die Polizei geht wegen der Spurenlage in der Wohnung von einem Tötungsdelikt aus. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Gröbming – Ein 63 Jahre alter Mann aus dem obersteirischen Gröbming in der Steiermark ist am Dienstagnachmittag offenbar an Stichverletzungen gestorben. Die Polizei fand den Mann leblos auf, wenig später wurde sein Tod festgestellt, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit. Die Beamten nahmen eine 52-jährige Tatverdächtige fest und stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tatwaffe wird untersucht

Die Polizei wurde am Dienstag kurz vor 15.30 Uhr erst wegen eines angeblichen Suizids zu dem Mehrparteienhaus in Gröbming gerufen. Die 52-Jährige hatte bei der Exekutive angerufen, sie will ihren Bekannten in dessen Wohnung bereits leblos aufgefunden haben. Rotkreuz-Sanitäter leisteten sofort Erste Hilfe, der Mann erlag jedoch noch am Tatort seinen Verletzungen.

Eine mögliche Tatwaffe soll nun kriminaltechnisch untersucht werden. Die Spurenlage in der Wohnung deute jedenfalls auf Fremdverschulden hin, erklärte die Exekutive. Die Verdächtige, die nicht in der Wohnung des Mannes wohnte, wurde festgenommen. Beide waren der Polizei bereits wegen ihres übermäßigen Alkoholkonsums bekannt.

Die Frau befindet sich in Haft, eine Einvernahme war aufgrund ihrer schweren Alkoholisierung bisher nicht möglich und wird erst am Mittwoch stattfinden können. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Obduktion der Leiche sowie eine körperliche Untersuchung der Verdächtige an. Zudem wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet. (APA, 12.1.2022)