Max Franz: "Es gibt halt keine Kontakte jetzt, fertig. Das geht jetzt noch bis Ende März so" – Kilde allein zu Haus – Sorgen wegen Siegerehrungen in Wengen mit Fans

Der Tross macht in Wengen halt. Foto: APA/EPA/Bott

Wengen – Je näher die Winterspiele 2022 in Peking rücken, desto nervöser blicken die Protagonisten im Ski-Weltcup derzeit auf ihre Corona-Testergebnisse. Ein positiver Befund könnte in diesen Tagen massive Folgewirkungen haben und olympische Träume ernsthaft gefährden. Deshalb gilt es, alles Machbare zu tun, um sich nicht der Gefahr einer möglichen Ansteckung auszusetzen. Alles andere sei "einfach viel zu gefährlich", sagte Max Franz.

In Wengen im Berner Oberland finden ab Donnerstag vier Weltcup-Rennen für die Männer statt. Ab Freitag werden zu den Veranstaltungen mehrere Tausend Besucher erwartet. "Ich sehe es grundsätzlich positiv, dass die Staaten endlich wieder anfangen, das Land ein bisschen zu öffnen", bekannte Matthias Mayer, fügte allerdings hinzu: "Für uns ist es nicht von Vorteil, weil wir natürlich mit Olympia in China, wo extrem strikte Corona-Regeln gelten, nicht einmal das kleinste Risiko eingehen dürfen. Sonst sind wir dort einfach nicht dabei."

Aleksander Aamodt Kilde ist daher extrem vorsichtig und trägt seine Schutzmaske fast ständig. "Es ist immer schwierig mit Krankheiten, aber jetzt mit Corona und der Olympiade, wie die Situation ist, wird es noch schwieriger für uns. Man muss schauen, dass man Abstand hält und die Maske verwendet – das ist das Wichtigste", betonte der Norweger.

Olympiastart in Gefahr

Ein großes Risiko ist jenes, dass Athleten und Athletinnen, die jetzt positiv getestet werden, dann nicht in China einreisen können. Denn Tests können auch Wochen nach der Infektion noch leicht positiv sein, wenn die betroffenen Personen selbst nicht mehr ansteckend sind.

Eine entscheidende Rolle könnte dabei dem CT-Wert zukommen. Dieser gibt an, wie ansteckend ein Corona-Infizierter ist. Je niedriger der Wert ist, desto ansteckender ist die Person in der Theorie. Noch unklar ist, mit welchem CT-Wert die chinesischen Behörden bei den Einreise-PCR-Tests arbeiten werden. Verschiedenen Angaben zufolge soll er relativ hoch angesetzt sein, was die Positiv-Fälle in die Höhe treiben könnte.

Die Coronavirus-Problematik "wird eh täglich angesprochen. Das ist permanent Thema. Dabei heißt es eigentlich, man sollte es so gut wie möglich aus dem Kopf rausbekommen", erklärte Franz, dem das nicht ganz gelingen will. "Du hast die ganze Zeit die Maske drauf. Dabei kriegst du wenig Luft, überall schnaufst du, die Brille läuft an, sehen tust du nichts. Es ist gerade alles ein bisschen zu viel."

"Es gibt halt keine Kontakte jetzt, fertig"

Er befolge aber jedenfalls alle Maßnahmen und reduziere seine sozialen Kontakte radikal. "Daheim musst du dich einsperren und genau schauen. Es gibt halt keine Kontakte jetzt, fertig. Das geht jetzt noch bis Ende März so", sagte der Kärntner. Fast gleichlautend äußerte sich Kilde: "Ich bleibe jetzt ganz alleine. Die Familie sehen, das geht einfach nicht. Das war aber eigentlich schon das ganze Jahr so." Auch mit seiner Freundin Mikaela Shiffrin kann er – schon allein wegen der unterschiedlichen Reisepläne – praktisch keine Zeit verbringen.

Umso irritierender ist für manche, dass es in Wengen im Weltcup-Dorf nach den Rennen öffentliche Siegerehrungen geben soll. "Das ist doch eher schwer vorstellbar für mich. Erstens wegen der vielen Leute, die dann ganz dicht gedrängt auf wenig Raum stehen. Aber zweitens auch wegen uns Athleten. Wir müssen Woche für Woche einen negativen Test abliefern, damit wir Rennen fahren können", teilte Beat Feuz der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Die Siegerehrung nach dem Adelboden-Riesentorlauf am vergangenen Freitag wurde schließlich aus Rücksicht auf die Athleten abgesagt.

Max Franz machte noch ein weiteres Problem aus – nämlich die Wengernalpbahn. Die schmalspurige Zahnradbahn verbindet die Ortschaften Lauterbrunnen, Wengen und Grindelwald und ist für viele Distanzen das einzig mögliche Fortbewegungsmittel. "Wir sind eigentlich sehr gut versorgt, wir sind weiter oben mit Apartments. Jetzt ist es da wenigstens ein bisschen normal", berichtete der 32-Jährige über die ÖSV-Unterkünfte. "Aber bei den Zügen müssen wir halt schauen, dass wir unsere eigenen Abteile haben. Bei den Rennen kommen so viele Leute, da musst du schauen, dass du dich noch irgendwo reinzwängst. Das muss nicht sein." (APA, 12.1.2022)