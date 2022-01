Der frühere ÖVP-Politiker wechselt in die Privatwirtschaft. Foto: APA / Herbert Neubauer

Wien – Gernot Blümel, ehemaliger Finanzminister, der ÖVP wird Chief Executive Officer (CEO) bei dem Investmentunternehmen Superfund.

Die Gruppe wurde Mitte der 90er-Jahre von dem Wiener Christian Baha gegründet. Sie arbeitet mit vollautomatisierten Computer-Handelssystemen, die Hedgefonds für Privatanleger zugänglich machen sollen.

Als ihr künftiger CEO soll Blümel laut einer Aussendung zwischen Wien, Tokio, Hongkong, New York, Vaduz und Zürich pendeln. "Superfund ist eine bekannte Marke in der globalen Finanzwelt, die in Österreich gegründet wurde. Deshalb freue ich mich besonders, künftig mit engagierten Menschen rund um den Globus zusammenzuarbeiten, um diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben", wird Blümel in der Aussendung zitiert. (red, 12.1.2022)