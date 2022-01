Die Erwartungen an das treffen des Nato-Russland-Rats waren schon vor dem Treffen gering. Die Situation in der Ukraine führt zu Spannungen

Vizeaußenminister Alexander Gruschko (Mitte) und Vizeverteidigungsminister Alexander Fomin vertraten Russland beim Meeting in Brüssel, wo sie unter anderem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (rechts) trafen. Foto: AP/Olivier Hoslet

Die Differenzen zwischen Russland und dem Westen sind nach den Worten von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nur schwer zu überbrücken. Es sei aber wichtig, im Dialog zu bleiben, sagte Stoltenberg nach einem Treffen des Nato-Russland-Rats am Mittwoch in Brüssel. "Das war keine einfache Diskussion." Es gebe signifikante Differenzen zwischen beiden Seiten, die nur schwer überbrückbar seien. Die Nato-Staaten seien aber zu weiteren Gesprächen mit Russland bereit.

"Das Treffen war sehr nützlich", betonte der Generalsekretär. Zugleich bekräftigte er aber, dass Russland in der Frage eines möglichen Beitritts der Ukraine zur Nato kein Mitspracherecht habe. Vielmehr müsse die Regierung in Moskau dafür sorgen, die Lage an der Grenze zur Ukraine zu deeskalieren.

Russland will Nato-Ausdehnung stoppen



Die Erwartungen an die Gespräche in Brüssel waren schon im Vorfeld gering, auch wenn Russlands Vizeaußenminister Alexander Gruschko von der "Stunde der Wahrheit" gesprochen hatte. Die Fronten sind seit längerem verhärtet. Die Nato verlangt, dass Russland seinen Truppenaufmarsch nahe der ukrainischen Grenze beendet. Derzeit sind dort rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Der Westen befürchtet einen Einmarsch in der Ukraine, was der Kreml dementiert.

Russland auf der anderen Seite hat Mitte Dezember Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien öffentlich präsentiert. Die heikelsten Punkte: Ein Nato-Beitritt der Ukraine soll ausgeschlossen werden; zudem soll die Nato alle militärischen Aktivitäten in der Ukraine, Osteuropa, Transkaukasien und Zentralasien aufgeben. Der Westen lehnt das kategorisch ab, und selbst Experten in Moskau meinen, dass diese Forderungen illusorisch sind.

Abschluss in Wien

Der sogenannte Nato-Russland-Rat in Brüssel war Teil zwei einer Reihe von Gesprächen in dieser Woche mit dem Ukraine-Konflikt als Thema. Es ist das erste Mal seit Juli 2019, dass beide Seiten in diesem Format Gespräche führen. Den Auftakt machte am Montag ein Meeting in Genf zwischen den USA und Russland, bei dem zwar die gute Atmosphäre gelobt wurde, wo sich aber keine inhaltlichen Fortschritte ergeben hätten. Gesprächsbereit zeige man sich zumindest bei der Begrenzung von Militärmanövern oder der Stationierung von Raketen in Osteuropa, sagte US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman, die am Treffen in Genf teilnahm.

Den Abschluss bildet am Donnerstag in Wien eine Sitzung im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Dabei kann auch die Ukraine selbst zu Wort kommen.

US-Außenminister Antony Blinken hatte vorab nur bescheidene Erwartungen an diese drei Treffen: "Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Durchbrüche erleben werden", sagte er und führte dabei einmal mehr die Truppenkonzentration an der russischen Grenze zur Ukraine ins Treffen. Es sei schwierig, "in einer Atmosphäre der Eskalation mit einer Pistole am Kopf der Ukraine" Fortschritte zu erzielen. (red, 12.1.2022)