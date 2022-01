Das Leben treibt uns oft vor sich her. Wer sich ein paar Gedanken macht und schlaue Ziele setzt, kommt zurück ans Steuer

Sind Sie zufrieden mit Ihrem Jahr 2021? Wenn nicht, ist das verständlich. Die Pandemie macht auch jenen, die persönlich nicht allzu stark betroffen sind, das Leben schwer. Genau deswegen wäre es aber gut, sich etwas für das Jahr 2022 vorzunehmen. Wo wollen Sie hin? Und wie erreichen Sie das? Einen Plan zu haben gibt uns Kontrolle – und das wiederum schützt vor Ängsten.

Was wir beim Planen eines guten Jahres bedenken sollten, warum es auch kleinliche Ziele braucht und welche Stolperfallen wir beachten müssen, all das erfahren Sie in der neuen Folge von "Besser leben". (red, 13.1.2022)

