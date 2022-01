Vor allem die Ski-Alpin-Bewerbe der Herren und Damen – Zusammenfassungen von übrigen Bewerben in ORF 1 und in ORF Sport +

Der ORF überträgt Teile der aufgrund der Coronapandemie vom Vorjahr auf heuer verschobenen Para-Snow-Weltmeisterschaft in Lillehammer in Norwegen live in ORF Sport + und der ORF-TVthek. Konkret zeigt der ORF die Abfahrt der Herren (13. Jänner), den Super-G der Herren (15. Jänner), den Riesenslalom der Herren (19. Jänner) sowie der Damen (20. Jänner), den Slalom der Herren (21. Jänner) sowie der Damen (22. Jänner) und den Teambewerb im Parallelslalom (23. Jänner).

Zusammenfassungen

Zudem sind laut einer Aussendung von 13. bis 24. Jänner täglich ausführliche Zusammenfassungen von allen übrigen Bewerben in ORF 1 und in ORF Sport + zu sehen. Denn neben den Ski-Alpin-Bewerben – für die Österreich die größte Anzahl an Sportlerinnen und Sportlern entsendet – werden in Lillehammer auch Biathlon-, Langlauf- und Snowboard-Bewerbe abgehalten. (APA, 12.1.2021)