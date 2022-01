Dominik Nepp, Chef der Wiener FPÖ, freut sich über den Neuzugang.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Aus Protest gegen die geplante Corona-Impfpflicht wechselt der bisherige Wiener ÖVP-Gemeinderat Wolfgang Kieslich zur FPÖ. "Die Entscheidung ist über die letzten Monate gereift", sagte Kieslich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp. Dabei sparte der bisherige ÖVP-Verkehrssprecher nicht mit Kritik an seiner Ex-Partei: "Auf dem Papier ist die ÖVP noch Mitte rechts, in der Realität nicht mehr."

Angespanntes Verhältnis

Die Wiener Volkspartei nahm den fliegenden Wechsel "zur Kenntnis". Der Parteiaustritt sei "sicher die beste Lösung", wenn man sich nicht mit den Werten der ÖVP identifizieren könne, hieß es in einer Stellungnahme. Eine entscheidende Auswirkung auf die Arbeit im Gemeinderat hat der Wechsel nicht. Die ÖVP hält nun bei 21 Abgeordneten, die FPÖ bei neun. Beide Parteien stehen in der Opposition der SPÖ-Neos-Koalition gegenüber.

Dass das Verhältnis zwischen Kieslich und der ÖVP schon in den vergangenen Wochen angespannt war, zeigt ein Blick nach Simmering. Dort war Kieslich bis kurz vor Weihnachten noch Bezirksparteiobmann. Wie der "Kurier" zuletzt berichtete, dürfte er nach Abwahlversuchen zurückgetreten sein. Privat hat Kieslich ebenfalls sein Glück in der FPÖ gefunden, er ist seit längerem in einer Beziehung mit der stellvertretenden Bezirksvorsteherin Katharina Krammer (FPÖ). (balm, 12.1.2022)