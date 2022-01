Magenta Telekom baut sein Glasfaser-Netz im ländlichen Raum aus. Foto: APA/dpa/Armin Weigel

Magenta Telekom baut sein Breitbandangebot im ländlichen Raum aus und übernimmt zu diesem Zweck mehrere kleinere Glasfaser-Anbieter in Niederösterreich und Tirol. Durch die Übernahme von Aura, Gfi und Rudolf Geiger & Co/Kabel-TV Seefeld wandern 5.500 Haushalte und Betriebe in Niederösterreich sowie 1.200 Anschlüsse in Tirol ins Magenta-Netz. In den kommenden Jahren werden zudem 1.500 neue Anschlüsse in Neubauten der Aura hinzukommen. Kunden werden im Laufe des Jänners verständigt.

UPC-Übernahme als Strategiewechsel

Mit der Investition führt der Telekomanbieter die 2018 durch den Kauf von UPC eingeschlagene Strategie fort und baut folglich seine Breitbandangebote aus. Dem Konzern zufolge seien in den vergangenen drei Jahren über eine Milliarde Euro in den Ausbau mobiler und fixer Netze investiert worden. Das österreichweite Glasfaser-Kabelnutz wurde auf Gigabit-Geschwindigkeit aufgerüstet. Insgesamt werden 1,5 Millionen Haushalte in Österreich mit Gigabit versorgt. (red, 12.01.2022)