Was macht genau diese Zeitungen für Sie so wichtig? Teilen Sie Ihre Geschichten im Forum!

In der Zeitung von gestern packt man nur noch die Fische ein, legt damit den Boden vor dem Ausmalen aus oder stopft sie zerknüllt in Umzugskartons – so sie nicht den direkten Weg ins Altpapier findet. So oder so ähnlich verfahren die meisten Freundinnen und Freunde gedruckter Nachrichten mit ihren alten Zeitungen.

Doch nicht immer ist das so. Manche auch lange zurückliegenden Tage stechen eben aus dem Nebel der Vergangenheit hervor – und man war sich bereits damals dessen bewusst, etwas historisch Bedeutsames mitzuerleben. Die Zeitungen dieser Tage wandern dann statt ins Altpapier ins Bücherregal oder in die Kiste mit den besonderen Andenken. In diesen Stapeln finden sich beispielsweise der Fall der Berliner Mauer, Österreichs EU-Beitritt oder die Anschläge aufs World Trade Center, aber auch royale Hochzeiten und die ersten großen Corona-Schlagzeilen aus dem März 2020. Manche Zeitungen hebt man aber auch auf, um besondere Tage im eigenen Leben zu dokumentieren: eine abgeschlossene Ausbildung, eine Geburt, eine Hochzeit, ein lebensveränderndes Ereignis.

Welche STANDARD-Ausgaben haben Sie daheim?

Warum haben Sie genau diese Zeitungen aufgehoben? Wie erinnern Sie sich an jenen Tag? Teilen Sie Ihre Geschichte im Forum! (aan, 19.1.2022)