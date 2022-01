Auf einer Seite des Tuchs ist ein Apple-Logo aufgedruckt. Foto: Apple

Als das Putztuch im Oktober des vergangenen Jahres zusammen mit den neuen Macbook-Pro-Modellen angekündigt wurde, war das mit 25 Euro doch sehr teure Putztuch innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Wer bis jetzt zitternd auf eine neue Möglichkeit gewartet hat, dieses Produkt käuflich zu erwerben, wird sich über die derzeitige Verfügbarkeit freuen.

Oberflächenreinigung

"Das Poliertuch ist aus einem weichen, abriebfreien Material und reinigt jedes Apple-Display, auch Nano-Textur-Glas, schonend und gründlich", so die Apple-Website über ihr Produkt. Neue Farben bietet Apple nicht an. Weiterhin kann nur ein dezentes Grau bestellt werden.

In den USA kostet das Tuch übrigens nur 19 Dollar, also umgerechnet knapp 17 Euro. Dennoch hat das "Wall Street Journal" im vergangenen Jahr mehrere Experten befragt, wie denn Apple diesen Preis rechtfertigen kann. Als Antworten kamen etwa die bekannte "charmante Preisgestaltung" des Konzerns, der zumindest in den USA den Preis aller Produkte auf die Zahl neun enden lässt. Ein E-Commerce-Berater sagte damals, dass "Apple sicherstellen möchte, dass sich seine Kunden verwöhnt fühlen". Ein höherer Preis würde bedeuten, dass sich die Kunden für etwas Besonderes halten.

Der Grundgedanke bleibt auch 2022 bei diesem Accessoire gleich – es ist da, um Oberflächen zu reinigen, und obwohl der Hersteller als kompatible Geräte nur Apple-Produkte anführt, kann man wohl auch Apple-fremde Oberflächen mit dem Tuch von Schmutz befreien. Wer jetzt bestellt, soll laut Website das Tuch bereits am nächsten Tag erhalten. (red, 12.1.2022)