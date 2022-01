Radiotipps für Donnerstag

15.30 MAGAZIN

Moment: Das Filmprojekt "Stollen in den Dachsteinkalk"

Eine Doku über das KZ Ebensee entsteht. Bis 15.55, Ö1

17.30 MUSIK

Spielräume: Verena Zeiner & Ziv Ravitz sowie Karl Ratzer & Ed Neumeister im Dialog The Sweetness of Finitude vereint Pianistin Verena Zeiner und Schlagzeuger Ziv Ravitz, live zu erleben am 19. 1. im Porgy & Bess. Alone & Together zeugt von einer wunderbaren Konzertreihe von Meistergitarrist Karl Ratzer und US-Posaunist Ed Neumeister. Bis 17.55, Ö1

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: Aleida Assmann Birgit Dalheimer im Gespräch mit der Anglistin, Ägyptologin, Literatur- und Kulturwissenschafterin Aleida Assmann. Bis 21.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 12.1.2022)