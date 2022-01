In "Boba Fett" darf "Star Wars" endlich ganz Western sein, Fans werden mit nostalgischen Details belohnt. Foto: Disney+

Ministerratsvortrag: "Berichtspflichten", Wirkungsanalyse und "Plausibilitätsprüfung" für Regierungsinserate – Weitreichende Reduktion der Mehrwertsteuer prüfen: Medienministerin Raab ging mit Detailplänen zu Medienförderung und Inseraten in den Ministerrat – Mit Reaktionen von VÖZ, FPÖ, SPÖ, Neos, Presseclub Concordia

TV-Tagebuch: "Star Wars"-Ableger "Das Buch von Boba Fett" auf Disney+: Dem Sarlacc aus dem Maul gekrochen –"Star Wars" darf hier endlich ganz Western sein

Streaming: ARD-Miniserie "Eldorado KaDeWe" wird zum Mediathek-Hit – Wenige Fernsehproduktionen polarisierten zuletzt derart wie die experimentelle Kaufhaus-Miniserie von Julia von Heinz. Die Streamingzahlen belegen den Erfolg

Geburtstag: Erni Mangold wird 95, ORF gratuliert mit TV-Schwerpunkt – Porträts und Spielfilme ab 14. Jänner in ORF 2 und ORF 3

Dokudrama: "Nazijäger – Reise in die Finsternis": Auf der Suche nach Wahrheit – Wie die Verbrechen der Nazis darstellen? Regisseur Raymond Ley hat das anhand eines Dokudramas über die "Kinder vom Bullenhuser Damm" versucht – zu sehen am Sonntag in der ARD

1988 – 2022: "Neighbours"-Kinderstar Miranda Fryer mit 34 Jahren gestorben – Die Familie gab bekannt, dass sie "einschlief und nicht wieder aufwachte" – In der australischen Serie "Neighbours" spielte sie die kleine Sky

International Advertising Association: Thomas Prantner neuer Vorsitzender des IAA Advisory Board – Seine Stellvertreterin wird Beatrice Cox-Riesenfelder

Switchlist: Muhammad Ali, Verschwörungswelten, Reportagen über Horoskope und Dänemarks harte Linie bei Migranten, Der Fall Wilhelm Reich – TV-Hinweise für heute Abend.

