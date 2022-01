Es sei Zeit in dieser Frage voranzukommen, so die EU-Kommissionspräsidentin. Ein entsprechendes Vorhaben wird seit zehn Jahren von einigen Mitgliedsstaaten blockiert

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach sich in einem Interview für die Wiederaufnahme eines alten Vorhabens auf. Foto: AFP / Olivier Matthys

Brüssel – EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen neuen Vorstoß für eine stärkere Vertretung von Frauen in Unternehmensvorständen angekündigt. Es sei Zeit in dieser Frage voranzukommen, sagte sie der "Financial Times" mit Blick auf ein seit zehn Jahren in der EU blockiertes Vorhaben, nach dem Vorstände von börsennotierten Unternehmen in der EU zu mindestens 40 Prozent von Frauen besetzt sein sollten.

Mehrere EU-Länder – darunter Deutschland – weigern sich, dieses Vorhaben zu unterstützen. Von der Leyen sagte dem Blatt, sie sei bereit, mit Frankreich zusammenzuarbeiten, um die Richtlinie während der sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft der Regierung in Paris voranzutreiben. Sie erklärte, sie hoffe, dass Deutschland seinen Widerstand aufgeben werde, nachdem eine neue Regierung gebildet worden sei. (APA, Reuters, 13.1.2022)