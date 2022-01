Die New Yorkerin wurde als Leadstimmer der Girl-Group The Ronesttes weltberühmt und transformierte das Frauenbild im Pop in Richtung Bad Girl

The Ronettes in den Sixties mit Ronnie Spector in der Mitte. Die legendäre Sängerin der Girl Group ist 78-jährig gestorben. Foto: Getty Images

Rückblickend sagte sie, "ich war nur ein Mädchen aus dem Ghetto, das singen wollte". Das tat sie, und es bescherte ihr Weltruhm genauso wie einen einen Albtraum im Privatleben.

Veronica Bennett sang die Lead-Stimme der Girl-Group The Ronettes, der in den frühen 1960ern mit Songs wie Be My Baby oder Baby, I Love You immergrüne Welthits gelangen. Bevor Bennett den dafür mitverantwortlichen Produzenten Phil Spector heiratete und zu Ronnie Spector wurde, veränderte sie die Wahrnehmung von Frauen im Pop. Vor den Ronettes waren diese im Mainstream meist jungfräulich anmutende Geschöpfe, die mit Engelsstimmen ihre Boys ansangen. Nicht die Ronettes.

Street smart

Geboren am 10. August 1943 in New York, verliehen das street smarte Girl ihrer Musik einen Touch, der sexy war, aufsässig und selbstbestimmt wirkte. Spectors heißere Stimme unterstrich das und gab noch den süßesten Songs den Anstrich eines Hangovers, eine Spur Verruchtheit. Nun ist Ronnie Spector an einer Krebserkrankung gestorben.

The Ronettes waren extrem erfolgreich, Phil Spector tobte sich an der Gruppe mit seinem Wall of Sound aus und verzauberte damit Fans wie die Beatles, die Rolling Stones und Millionen, die bei den Konzerten der Band kreischten, sodass diese sich oft selbst nicht hören konnte.

Ronnies Frisur, der Beehive, und ihr fetter Lidstrich wurde zur Massenmode, Amy Winehouse outete sich später nicht zuletzt dadurch als Fan. Die Ronettes tourten mit den Beatles, Ronnies Schwester Estelle war die Freundin von George Harrison und Mick Jagger – und das nicht zwingend hintereinander.

Ein Leben wie im Gefängnis

Ronnie Spectors Albtraum begann, als sie 1968 den kontrollsüchtigen Phil heiratete. Ihre Ehe beschrieb sie in ihrer Biografie Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness, or, My Life as a Fabulous Ronette wie einen Gefängnisaufenthalt. Er sperrte sie buchstäblich ein, versteckte ihre Schuhe, damit sie nicht weggehen konnte, installierte Kameras, kaufte Wachhunde. Er bedrohte sie mit dem Umbringen, im gemeinsamen Haus in Los Angeles soll ein goldener Sarg mit Glasplatte gestanden sein: dahinein würde er sie bringen, wenn sie nicht täte, was er wollte.

Sie begann zu trinken, um wenigstens zum Entzugsprogramm aus dem Haus zu kommen. 1972 gelang ihr barfuß die Flucht, nie wieder sollte sie ihm unter die Augen treten.

In ihrer späteren Karriere veröffentlichte sie noch vier Alben, mit Take Me Home Tonight gelang ihr gemeinsam mit Eddie Money 1986 noch ein Hit. Zu der Zeit verwendete Levi’s Jeans Be My Baby als Werbesong, die Ronettes erlebten ein Revival und wurden endgültig legendär, und auch Martin Scorsese kam einer alten Schuld an Phil Spector nach und verwendete die Musik der Ronettes immer wieder.

Um dafür angemessen bezahlt zu werden, prozessierte Ronnie jahrelang gegen Phil – am Ende wurden sie mit einem läppischen Betrag abgespeist. Ronnie Spector wurde so aber auch als jemand berühmt, der sich nichts gefallen lässt. Be My Baby ja, aber nicht im Käfig, so golden der sein mag. Ronnie Spector wurde 78 Jahre alt. (Karl Fluch, 13.1.2022)