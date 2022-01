Die Partner von Rosam Grünberger Jarosch & Partner: Martin Himmelbauer, Silvia Grünberger, Wolfgang Rosam, Gerhard Jarosch (v. li.). Foto: Rosam&Grünberger

Wien – Wolfgang Rosams Agentur Rosam Grünberger Change Communications – laut "Horizont"-Ranking (nach Umsätzen 2020) größte PR-Agentur Österreichs – startet mit einem neuen Partner ins neue Jahr und implementiert den Bereich Litigation PR. Die Agentureigentümer Rosam und Silvia Grünberger holen dafür Gerhard Jarosch, zuletzt Erster Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Wien und Österreich-Vertreter bei der EU-Rechtshilfeagentur Eurojust, als weiteren Partner an Bord.

"Schaden durch Vorverurteilung"

"In Zeiten wie diesen ist jeder Manager und Unternehmer mehr denn je in den Themen "Legal" und "Compliance" gefordert. Bevor noch eine Anklage erhoben wird, steht ein Manager oder Unternehmer häufig schon in den Medien. Je prominenter jemand ist, desto stärker läuft er Gefahr, durch eine Vorverurteilung in der Öffentlichkeit einen enormen Schaden an seiner Reputation zu erleiden. Es gilt nicht die Unschuldsvermutung, sondern die Schuldvermutung! Solchen Situationen mit professioneller Öffentlichkeitsarbeit und dementsprechender juristischer Expertise als Background entgegenzuwirken, ist das neue Beratungsangebot der Agentur. Der Bedarf im Markt dafür ist enorm", sagen Rosam und Grünberger.

"Komplizierte Rechtssprache" übersetzen

Jarosch (Jahrgang 1968) über seinen neuen Job: "In spektakulären, medienwirksamen Gerichtsverfahren kann mangelhafte Kommunikation im Dreieck zwischen Gerichten, Verfahrensbeteiligten und Medien zu einem Reputationsschaden führen, der die Folgen des Prozesses bei weitem übersteigt. Die komplizierte Rechtssprache muss für die Öffentlichkeit übersetzt werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Gerade weil Gerichte und rechtssprechende Behörden die Öffentlichkeit über ihre Verfahren nur eingeschränkt informieren dürfen, sollten Prozessparteien die Möglichkeiten der modernen PR nutzen. Daher freue ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem Expertenteam rund um Wolfgang Rosam und Silvia Grünberger meine Expertise einbringen zu können."

Umbenennung in Rosam Grünberger Jarosch & Partner

Die Agentur tritt ab sofort mit neuer Partnerstruktur auf: Rosam (54 Prozent), Grünberger (26 Prozent), Jarosch (10 Prozent) und Martin Himmelbauer (10 Prozent). Himmelbauer – er ist seit September 2021 im Team von Rosam Grünberger – war unter anderem beim "Kurier", "Trend" und "Profil" sowie als Pressesprecher der Casinos Austria. tätig. Die Agentur firmiert ab sofort unter Rosam Grünberger Jarosch & Partner. (red, 13.1.2022)