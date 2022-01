124:128 gegen Schlusslicht Houston – Pöltl: "Defensiv nicht effektiv genug" – Brooklyn gewann Spitzenspiel in Chicago

Jakob Pöltl in der Verteidigung. Foto: APA/AP/Gray

San Antonio – Die San Antonio Spurs haben am Mittwoch (Ortszeit) auch das erstes Heimspiel des Jahres 2022 in der National Basketball Association (NBA) verloren. Das 124:128 gegen die Houston Rockets bedeutete die vierte Niederlage hintereinander. Jakob Pöltl bilanzierte mit 13 Punkten, sechs Rebounds, drei Assists und je zwei Steals sowie Blocks in 31:26 Minuten Einsatzzeit. Die Spurs halten zur Saison-Halbzeit bei einer 15:26-Bilanz.

Gegen das Schlusslicht der Western Conference war letztlich auch eine Karriere-Bestleistung von Dejounte Murray mit 32 Punkten zu wenig. Mit zudem elf Assists und zehn Rebounds verbuchte der Guard ein weiteres Triple-Double. Die Spurs seien im ersten von sieben Heimspielen hintereinander "defensiv nicht effektiv genug" gewesen, stellte Pöltl fest und verwies darauf, dass sein Team eine Feldwurfquote von 55 Prozent der Rockets zugelassen habe. Am Freitag trifft San Antonio auf die Cleveland Cavaliers.

Im Spitzenspiel des Tages setzten sich die Brooklyn Nets mit 138:112 bei den Chicago Bulls durch. Der Titelanwärter aus New York war dabei nach der Pause nicht zu stoppen. Die zweiten 24 Minuten gingen mit 78:52 an Kevin Durant (27 Punkte), James Harden (25, 16 Assists) und Kollegen. Miami Heat, Dritter der Eastern Conference, gewann 115:91 bei den Atlanta Hawks. Für die Philadelphia 76ers endete mit 98:109 gegen die Charlotte Hornets eine Serie von zuletzt sieben Siegen.

NBA-Ergebnisse vom Mittwoch:

San Antonio Spurs – Houston Rockets 124:128

Indiana Pacers – Boston Celtics 100:119

Philadelphia 76ers – Charlotte Hornets 98:109

Washington Wizards – Orlando Magic 112:106

Atlanta Hawks – Miami Heat 91:115

New York Knicks – Dallas Mavericks 108:85

Utah Jazz – Cleveland Cavaliers 91:111

Chicago Bulls – Brooklyn Nets 112:138

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 125:116