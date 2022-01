Noch nie seit Beginn der Pandemie wurden täglich so viele Neuinfektionen gemeldet wie aktuell. Das bedeutet auch, dass sich zahlreiche Menschen in häuslicher Quarantäne befinden, und das meist über einige Tage oder sogar Wochen hinweg. In dieser Zeit kann man natürlich auch nicht einfach schnell ins Geschäft nebenan gehen, um Lebensmittel zu kaufen, sondern ist auf fremde Hilfe angewiesen.

Haben Sie jemanden, der für Sie einkaufen geht? Foto: jordachelr Getty Images/iStockphoto

Dass es vor allem im städtischen Raum reichlich Angebote gibt, schafft in dieser Situation Abhilfe. Bei Lieferservices von Supermärkten oder Restaurants – Essen oder Lebensmittel bestellen kann man beinahe rund um die Uhr. Andere wiederum beauftragen Bekannte oder Familienmitglieder, Essen zu besorgen und einkaufen zu gehen. Schwieriger wird es schon in ländlicheren Gegenden, in denen die Distanzen zu anderen und zu Lebensmittelhändlern größer sind. Ein Positivbeispiel kursierte kürzlich in sozialen Medien – in Japan bekommen Menschen in Heimquarantäne ein ausgiebiges und obendrein kostenloses Essenspaket von der Regierung, das die Tage der Isolation erleichtern soll:

Wie kommen Sie in Ihrer Quarantäne zu Lebensmitteln und Essen?

In welcher Gegend leben Sie, und wie einfach ist es dort, auf Lieferservices zurückzugreifen? Haben Sie Bekannte, Familienmitglieder oder in Ihrer Nachbarschaft jemanden, der Sie unterstützt? Oder haben Sie sich schon vor der Quarantäne präventiv mit reichlich Lebensmitteln ausgestattet? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 14.1.2022)