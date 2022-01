In dieser Galerie: 2 Bilder Weil die PCR-Test-Ergebnisse noch nicht vorlagen, wurden zusätzlich Antigentests eingesetzt.

Foto: APA/dpa/Jörg Carstensen Von den Gurgeltests vom Dienstag sind noch nicht alle Ergebnisse bei den Schulen eingelangt.

Foto: APA/HANS PUNZ

Am vierten Schultag nach den Weihnachtsferien hat es bereits einige Probleme mit den PCR-Tests an den Schulen gegeben. Mehrere Lehrer berichten, dass sie noch immer auf einen Teil der PCR-Test-Ergebnisse warten. Die Bildungsdirektionen in Oberösterreich und Niederösterreich bestätigen dem STANDARD, dass noch viele Ergebnisse der am Dienstag durchgeführten Tests ausständig seien. Der Grund sollen Probleme bei der Datenübertragung sein.

Die Bildungsdirektion Oberösterreich bestätigt, dass ihr mitgeteilt wurde, dass noch nicht alle Schulen ihre PCR-Test-Ergebnisse erhalten haben. "Die Abholung der PCR-Tests und die Auswertung funktionierten problemlos. Bei der Datenbankübertragung der Ergebnisse gab es ein Problem", sagt die Sprecherin der Bildungsdirektion Oberösterreich, Elisabeth Seiche. Das Labor habe jedoch zugesichert, dass das Problem am Mittwoch behoben worden sei. Wenn an Schulen noch kein Ergebnis vorhanden war, habe man zusätzlich einen Antigentest gemacht. "Die Schulen probieren alles, um Sicherheit zu gewährleisten", betont Seiche.

Auch in Niederösterreich haben die Schulen auf ihre Antigentest-Reserven zurückgegriffen, heißt es aus der Bildungsdirektion. Am Donnerstagvormittag waren noch 40.000 Ergebnisse der insgesamt 200.000 niederösterreichischen Schultests ausständig. Am Mittwoch seien an alle Schulen keine vollständigen Testergebnisse übertragen worden. Auch das sei auf das Übertragungsproblem des Labors zurückzuführen.

Neues Labor für Schultests zuständig

In Niederösterreich und Oberösterreich wird in der ersten Woche am Dienstag und Donnerstag ein PCR-Test in der Schule gemacht, ab nächster Woche dann am Montag und Mittwoch. Ab dem kommenden Montag hat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in allen Bundesländern zwei PCR-Tests an den Schulen angekündigt.

Nach einer Neuausschreibung wertet seit den Weihnachtsferien das Labor Procomcure/Tauernklinikum die PCR-Tests für die Schulen in allen Bundesländern außer Wien aus. Das Bildungsministerium hatte die Testauswertung neu ausgeschrieben, nachdem ein nicht zum Zug gekommener Anbieter Einspruch erhoben hatte. Zuletzt führten die Schultests in Niederösterreich und Oberösterreich sowie an den Wiener Volksschulen die Covid Fighters und in den anderen Bundesländern Novogenia durch. In Wien werden seit den Weihnachtsferien auch an den Volks- und Sonderschulen PCR-Tests über die Aktion "Alles gurgelt" durchgeführt. (Stefanie Ruep, 13.1.2022)