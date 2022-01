Was fanden Sie am neuesten Teil des Erfolgsfilms gut, was hat Sie gestört? Stimmen Sie ab, und diskutieren Sie im Forum!

Es ist mehr als 20 Jahre her, dass Keanu Reeves zum ersten Mal als Neo auf der Leinwand zu sehen war. 1999 war mit "Matrix" der Grundstein für die weltweit erfolgreiche Science-Fiction-Filmtrilogie geschaffen. Auf die im Jahr 2003 erschienenen Fortsetzungen "Matrix Reloaded" und "Matrix Revolutions" folgte Ende Dezember 2021 nun Jahre später der vierte Teil, "Matrix Resurrections".

Würden Sie den Film weiterempfehlen? Foto: Warner Bros/AP

Blau oder Rot?

Und wieder geht es um die große Frage nach Wirklichkeit und Wahrheit, blaue oder doch lieber rote Pille. Zentrale Figur ist abermals Thomas Anderson, gespielt von Keanu Reeves, der seine Rolle als Neo scheinbar vergessen hat – erst nach und nach kommen Erinnerung an seinen Einsatz für die Menschheit im Kampf gegen die Simulation, also die künstliche Intelligenz, zurück. Nachdem sich der Matrix-Gehirnnebel aber lichtet, beginnt für Neo an der Seite von Trinity, gespielt von Carrie-Ann Moss, erneut die Befreiung aus der Illusion.

Das sagen die Kritiker

Der vierte Teil der "Matrix"-Reihe kann bei vielen Zuseherinnen und Zusehern mit seinem Nostalgiefaktor punkten. Erinnerungen an die frühen 2000er-Jahre und die ersten Einblicke in die Matrix kommen unweigerlich hoch. Dass das alleine jedoch nicht überzeugt, wird in der "Süddeutschen Zeitung" kritisiert: "In guten Momenten spürt man Nostalgie nach der Zeit um die Jahrtausendwende, in den schlechten merkt man, dass die selbstreflexive Story-Verschachtelung der Gegenwart ein Fluch ist." Dieser Rezension schließt sich im Wesentlichen auch die STANDARD-Rezension an. Von der "Zeit" wird die Fortsetzung hingegen als mächtiger und fantastischer Film bezeichnet, ebenso werden die technische Umsetzung und die Kostüme gelobt. Der "Guardian" vergibt vier von fünf Sternen und hebt besonders die dynamische und für die Geschichte relevante Beziehung zwischen Neo und Trinity hervor: "Their power as a duo is what drives the story forward."

Was sagen Sie?

Wie hat Ihnen die Fortsetzung der "Matrix"-Reihe gefallen? Welcher ist Ihr liebster Teil? Was zeichnet "Matrix Resurrections" aus – welche Szenen sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Was stört Sie am vierten Teil der Reihe? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 18.1.2022)