Die genaue Ursache ist noch unbekannt, der Fehler dürfte aber in Zusammenhang mit der HTTP3-Unterstützung stehen. Mozilla will in Kürze ein Notfall-Update bringen

Screenshot: STANDARD

Für so manche Firefox-Nutzer brachte der Donnerstag ein unerfreuliches Erwachen. Seit den frühen Morgenstunden hat der Browser von Mozilla mit groben Probleme zu kämpfen. Sowohl bei Reddit als auch über Twitter und bei Mozilla selbst beschweren sich User über ein Sammelsurium an Problemen. Die Palette reicht dabei von Webseiten, die nicht mehr geladen werden, bis zu kompletten Abstürzen des Browsers.

Neue und alte Versionen

Was den Fehler besonders kurios macht: Er tritt nicht nur mit dem gerade erst veröffentlichten Firefox 96 auf, sondern auch bei älteren Versionen. Das wirft natürlich die Frage auf, wieso der Fehler jetzt plötzlich auftritt. Dazu hat man auch bei Mozilla selbst bisher nur Theorien – aber zumindest plausibel klingende. Bei der zugehörigen Fehlermeldung spekuliert ein Mozilla-Entwickler, dass es sich um einen schon länger bestehenden Fehler handelt, der durch eine externe Diensteaktualisierung nun plötzlich zu einem aktiven Problem geworden ist.

Klar scheint jedenfalls, dass der Fehler in Zusammenhang mit der aktuellsten Version des dem Web zugrunde liegenden Hypertext Transfer Protocol (HTTP) steht. Sobald nämlich im Firefox der HTTP3-Support deaktiviert wird, hören die Probleme auf. Das geht, indem im Browser die interne Seite "about:config" aufgerufen und dort der Eintrag "network.http.http3.enabled" auf "false" gestellt wird. Alternativ dazu soll aber auch das Abstellen der Telemetriedaten zu einem Ende der Abstürze und Ladefehler führen.

Update

Bei der erwähnten "externen Diensteaktualisierung" referenziert Mozilla übrigens auf Änderungen entweder bei Google oder Cloudflare. So nutzt Mozilla sowohl den "Google Cloud Load Balancer" als auch vergleichbare Dienste von Cloudflare für die eigenen Server. Dort scheint sich etwas geändert zu haben, was nun die Firefox-Dienste durcheinanderbringt. Als eine erste Reaktion arbeitet Mozilla nun an einem Notfall-Update, mit dem bei allen Usern HTTP3 vorübergehend deaktiviert wird, um danach in Ruhe die grundlegenden Fehler bereinigen zu können. Dieses Update soll bereits in Kürze zur Verfügung stehen.

Nicht ganz neu

Die schnelle Reaktion von Mozilla ist erfreulich, trotzdem muss sich der Softwarehersteller in dieser Hinsicht auch Kritik gefallen lassen – verweisen doch Nutzer darauf, dass es bereits im vergangenen Frühjahr die ersten Fehlerberichte gab, die exakt solche Effekte bei der Nutzung von HTTP3 beschrieben. Allerdings betrafen diese zunächst nur einzelne User und wurden bislang nicht ausgeräumt. Nun scheint eine externe Änderung eben dazu geführt zu haben, dass eine großer Teil aller User von dem Problem betroffen ist. (Andreas Proschofsky, 13.1.2022)