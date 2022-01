ORF-"Landkrimi"

7 Postings

Regisseurin Marie Kreutzer: "Dann muss ich auch einmal die Chefin sein"

Konzentration und Wohlgefühl am Set sind ihr wichtig – auch beim "Landkrimi" am Dienstag in ORF 1. Beim Regieverband fehlte offenbar beides, weshalb die Regisseurin wie viele andere austrat