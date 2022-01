Marco Odermatt hat den Sieg in der Tasche. Foto: APA/AFP/BERTORELLO

Wengen – Der Schweizer Marco Odermatt hat seinen zweiten Super-G in diesem Weltcup-Winter gewonnen und damit zumindest kurzzeitig Aleksander Aamodt Kilde entthront, der zuletzt dreimal en suite triumphierte. Der Norweger hatte in Wengen 0,23 Sekunden Rückstand, Olympiasieger Matthias Mayer als Dritter 0,58. Nach seiner Covid-Infektion wieder mit dabei und Neunter wurde Vincent Kriechmayr (+1,03).

Der Oberösterreicher lag damit knapp vor Daniel Danklmaier (10./+1,04), Max Franz (12./1,10) und Christian Walder (13./+1,14). Mayer durfte mit dem Stockerlplatz zum Auftakt der Lauberhornrennen zufrieden sein. "Es sind ein paar Passagen, die man am Limit fahren muss. Ich habe gut attackiert und geschaut, dass ich überall den Speed aufrechterhalte. Das ist etwas, das ich in die Abfahrt mitnehmen kann."

Das Antreten von Kriechmayr in den Abfahrten nach den verpassten Trainings ist noch fraglich. Er war nach Freigabe der Behörden ("Ich verstehe die Behörden, dass sie für mich keine Ausnahme machen") erst am Mittwoch um 23 Uhr in Wengen eingetroffen. "Ich habe gut geschlafen und mich heute gut gefühlt", sagte der Weltmeister. "Ob das das Maximum war, kann ich nicht sagen, ich habe ein paarmal die Spur verloren. Ich bin froh, dass ich fahren durfte. Besser Rennen fahren als daheimsitzen."

Der Schweizer Carlo Janka wird seine Karriere nach den Abfahrten in Wengen an diesem Wochenende beenden. Der Olympiasieger (2010) und Weltmeister (2009) im Riesentorlauf kämpft seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen, vor allem im Rückenbereich. Sein bisher letztes Weltcup-Rennen bestritt der 35-jährige Gesamtweltcupsieger von 2009/10 im März vergangenen Jahres in Saalbach-Hinterglemm, wo er in der Abfahrt 24. wurde.

Das Palmares von Janka umfasst elf Weltcupsiege in vier verschiedenen Disziplinen. 28 Mal stand er auf dem Podest, 14 dieser Platzierungen errang er bis März 2010. Letztmals in die Top drei fuhr er am 7. März 2020 als Abfahrts-Dritter in Kvitfjell. (APA; 13.1.2022)

Gesamtwertung (nach 18 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 945

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 549

3. Matthias Mayer (AUT) 507

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 402

5. Alexis Pinturault (FRA) 382

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 349

7. Manuel Feller (AUT) 341

8. Dominik Paris (ITA) 317

9. Beat Feuz (SUI) 307

10. Loic Meillard (SUI) 236

Super-G Männer (5):

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 380

2. Marco Odermatt (SUI) 319

3. Matthias Mayer (AUT) 290

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 239

5. Raphael Haaser (AUT) 150

6. Beat Feuz (SUI) 142

7. Stefan Rogentin (SUI) 127

8. Travis Ganong (USA) 120

9. Andreas Sander (GER) 101

10. James Crawford (CAN) 101

Mannschaft Männer (18):

1. Österreich 2844

2. Schweiz 2689

3. Norwegen 1652

4. Italien 1298

5. Frankreich 1263

6. Deutschland 862

7. USA 684

8. Kanada 498

9. Slowenien 357

10. Kroatien 254

Nationencup (38):

1. Österreich 5374

2. Schweiz 4740

3. Italien 3264

4. Norwegen 2602

5. USA 2230

6. Frankreich 1990

7. Deutschland 1419

8. Slowenien 1168

9. Schweden 1120

10. Kanada 1072