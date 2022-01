Nicole Schmidhofer verzichtet auf die Abfahrt. Foto: APA/EPA/Bott

Zauchensee – Die Deutsche Kira Weidle hat im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt der Frauen in Altenmarkt-Zauchensee Bestzeit 0,15 Sek. vor der italienischen Saison-Dominatorin Sofia Goggia erzielt. Neben US-Mitfavoritin Breezy Johnson verzichtete auch Nicole Schmidhofer am Donnerstag trotz Kaiserwetters auf ein Antreten. Die Steirerin, die sich vor über einem Jahr schwer am Knie verletzt hat, zog im letzten Moment zurück und wird sich nun auf den Super-G (Sonntag) konzentrieren.

Schmidhofer war schon beim exponierten Starthaus der Kälberloch-Abfahrt, als ihre Bedenken doch zu groß wurden. "Ich habe mich einfach nicht bereit gefühlt", erklärte sie und sprach körperliche Probleme an. "Nicht schlimm, aber halt zur falschen Zeit", so die 32-Jährige. Bei der Besichtigung sei noch alles okay gewesen. "Es wäre perfekt zum Fahren gewesen. Dann sind aber trotzdem Bedenken wegen der Sprünge und Kompressionen gekommen und wenn du solche Gedanken im Kopf hast, ist es besser, nicht zu starten."

"Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich auch am Freitag nicht am Start sein werde", machte Schmidhofer dann rasch klar, dass neben der Zauchensee-Abfahrt auch Olympia wohl gegessen ist. Obwohl auf die Super-G-Weltmeisterin von 2017 nächste Woche mit Cortina ein weiteres Lieblingsrennen wartet. "Das Thema Olympia ist mit heute eigentlich zum Abhaken", sagte Schmidhofer am Zaun des Zielstadions zu den Reportern. "Natürlich wird mir das in meiner Sammlung fehlen. Ich könnte aber in Peking ohnehin nicht um eine Medaille mitfahren, also haben es die anderen eh mehr verdient."

Scheyer am Ort des Erfolges

Hinter Weidle und Goggia folgten beim ersten Abtasten mit der perfekt präparierten Abfahrt im Salzburger Pongau, wo dank des makellosen Wetters erstmals seit 2014 vom spektakulären Gamskogel-Schuss aus gefahren werden kann, Lara-Gut Behrami (SUI/+0,42), Nicol Delago (ITA/+0,72) und Christine Scheyer als beste Österreicherin auf Platz fünf (+0,85). Ramona Siebenhofer wurde Neunte (+1,45). Zwischen 15 und 19 platzierte sich ein von Mirjam Puchner angeführtes ÖSV-Quintett mit weiters Tamara Tippler, Stephanie Venier, Nadine Fest und Ariane Rädler. Cornelia Hütter wurde 32.

Scheyer hat 2017 in Zauchensee für den letzten ÖSV-Abfahrts-Heimsieg im Weltcup gesorgt. Der Vorarlbergerin taugt die Strecke natürlich enorm und so war Platz fünf trotz eines "Schlaferlaufes" wirklich stark. "Es ist immer wieder cool, hierherzukommen. Es gibt keine schönere Strecke für mich", gestand die 27-Jährige.

Kaufen könne sie sich vom damaligen Sieg aber nichts. "Es ist doch schon lange her und alles fängt immer wieder bei null an. Aber es gibt mir natürlich Zuversicht zu wissen, dass ich hier schnell sein kann." Dass es Samstag nur um Platz zwei hinter Goggia gehe, sehen viele ÖSV-Frauen nicht so. "Das ist die falsche Einstellung", meinte etwa Tippler.

Starthang nur per Aufzug erreichbar

Einig war man sich in der Begeisterung über den supersteilen und nur per Aufzug erreichbaren Starthang. "Es ist richtig, richtig cool. Ich bin oben gestanden und habe in Richtung meiner Heimat geschaut, so weit sieht man", berichtete die Steirerin Siebenhofer. "Wenn du dann startest, bist du blitzartig auf hundert. Schade, dass wir das nicht jedes Jahr haben."

Scheyer hatte seinerzeit wegen Neuschnee vom Hot Air aus gewonnen. "Es ist aber viel schöner, wenn der steile Start dabei ist", befand sie. "Das ist der schönste Start im Weltcup. Die Aussicht ist genial und es geht gleich richtig zur Sache."

Hütter sieht das ähnlich, bemängelte aber vor allem ihre eigene Fahrt. "Im ersten Training tu ich mir immer schwer", gestand die Steirerin, die ihre Lungenquetschung von vor Weihnachten ausgestanden hat. Dass die Fahrt trotzdem enormen Spaß gemacht habe, stimme. "Ich war heute lange am Weg, also habe ich sogar länger Spaß gehabt", ulkte sie.

Johnson könnte im Gegensatz zu Schmidhofer bald wieder mit dabei sein. Die Amerikanerin, die in allen drei bisherigen Saisonabfahrten hinter Goggia Zweite geworden ist, verzichtete wegen eines zuvor passierten Trainings-Sturzes. "Insgesamt bin ich aber okay und ich hoffe, so schnell wie möglich wieder am Start zu sein", ließ Johnson ausrichten. (APA; 13.1.2022)