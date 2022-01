Außerdem eine Reportage über Senioren am Steuer und John Fords Westernklassiker "Ringo" – mit Radiotipps für Freitag

Ermittelt wegen eines Mordes unter ausländischen Zeitungsverkäufern: Lukas Resetarits als Kottan in "Die Einteilung", ORF 3, 20.15 Uhr. Foto: ORF / Satel Film

19.40 REPORTAGE

Re: Senioren am Steuer – Altersgrenze für den Führerschein? Ernst Przybilla ist Deutschlands ältester Fahrlehrer und gibt regelmäßig Schulungen für Seniorinnen und Senioren. Die Nachfrage ist immens. Bis 20.15, Arte

20.15 95. GEBURTSTAG

Erni Mangold ORF 3 würdigt Erni Mangold, die am 26. Jänner ihren 95. Geburtstag feiert: Zum Auftakt gibt es mit Die Einteilung eine der besten Kottan-Folgen mit Lukas Resetarits. Ein Porträt der streitbaren Schauspielerin ist um 21.20 Uhr zu sehen, gefolgt um 22.10 Uhr von Drei Herren. Bis 23.40, ORF 3

21.45 MUSIKDOKU

ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas Hinter dem comicartigen Image von Billy Gibbons, Dusty Hill und Frank Beart verbargen sich drei echte Blues-Aficionados. Die Doku spürt dem formidablen Rock-Trio mit Archivmaterial, Interviews und Animationen nach. Bis 23.20, Arte

22.45 THRILLER

Cold Blood – Kein Ausweg, keine Gnade (Deadfall, USA/FR 2012, Stefan Ruzowitzky) Ein kriminelles Pärchen (Eric Bana und Olivia Wilde) strandet nach einem Überfall im verschneiten Norden Michigans, während zeitgleich ein Häftling das Gefängnis verlässt. Stefan Ruzowitzkys blutiges US-Debüt. In Nebenrollen sehenswert: Sissy Spacek und Kris Kristofferson. Bis 0.35, Tele 5

22.45 WESTERNKLASSIKER

Ringo (Stagecoach, USA 1939, John Ford) Mit John Fords Film um eine Postkutsche, die durch das staubige Monument Valley jagt, und John Wayne als dem ehrbaren Sträfling Ringo fand der Western nach einer Phase der Krise zu sich selbst. Orson Welles bekannte, Stagecoach mehr als 40-mal gesehen zu haben. Bis 0.15, BR

23.10 SATIRE

Gute Nacht Österreich Es ist so weit: Peter Klien darf wieder sein Mikrofon auspacken und die Mächtigen des Landes piesacken. Bis 23.35, ORF 1

23.20 MAGAZIN

Tracks: Kampf um den Körper – Was ist schön? Künstlerinnen und Künstler, die sich der Forderung nach körperlicher Makellosigkeit widersetzen. Bis 23.50, Arte