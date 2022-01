Um Superfund-Gründer Christian Baha ist es ruhig geworden. Foto: Imago

Mit bekannten Gesichtern hat sich Christian Baha immer gern umgeben, besonders wenn sie Accessoires mit dem Superfund-Logo tragen. Von der verstorbenen Rennfahrerlegende Niki Lauda bis zum US-Skirennfahrer Bode Miller – viele waren Werbeträger der von Baha gegründeten Investmentfirma. Mit Ex-Finanzminister Gernot Blümel kommt ein weiterer Prominenter hinzu, der bald die Geschäfte von Superfund leiten wird.

Sport und Finanzen prägten den Werdegang des 53-jährigen Wieners. Nach einer Kindheit in einfachen Verhältnissen – er musste als Teenager auch den Tod seiner Mutter verkraften – startete Baha als Polizist in die Berufslaufbahn und absolvierte die Abendmatura. Die Wendung erfolgte in den frühen 1990ern, als er auf Elektrotechniker Christian Halper traf. Gemeinsam bauten sie die Investmentfirma Quadriga auf, die seit 2003 als Superfund firmiert.

Anlegen nicht nur für Profis

Die Idee: Hedgefonds, die zuvor nur Vermögenden offenstanden, auch Privatanlegern zugänglich machen. Das kam an, zumal Werbepartner aus der Sportwelt für Publicity sorgten. In Turbulenzen geriet Superfund nach der Finanzkrise, es gab Umstrukturierungen. Dazu kam Ärger mit der Finanzmarktaufsicht, der erst 2013 ausgeräumt wurde. Schon zuvor hatte Baha Halper ausgekauft, der sich einer Karriere als Gastronom zuwandte.

Auch privat ist Baha, der 2010 vergebens versuchte, mit einem eigenen Superfund-Team in der Formel 1 anzutreten, dem Sport verbunden. Neben einem Sohn aus einer früheren Beziehung hat er zwei Töchter mit der Leichtathletin Stephanie Graf.

Auch auf der Leinwand war er zu sehen, etwa in Oliver Stones Wall Street: Geld schläft nicht, da mimte Baha einen Hedgefondsmanager. Sonst wurde es ruhig um Baha, eher fielen seine luxuriösen Anwesen auf. Etwa das inzwischen verkaufte niederösterreichische Schloss Frohsdorf, wo er einen Mitarbeiter Gold- und Silbermünzen im Wert von damals 3,3 Millionen Euro verstecken ließ. Doch der Mann machte sich 2016 mit Bahas Notgroschen aus dem Staub, bevor er gefasst und verurteilt wurde.

Lohndumping

Im Jahr darauf entschied ein Gericht, dass die Gewerkschaft Baha des Lohndumpings beim Umbau seines Schweizer Schlosses Sonnenberg bezichtigen dürfe. Anders hat ihn ein Kellner bei einer Begegnung in der Wiener Innenstadt vor 20 Jahren in Erinnerung. Er will, schrieb er auf Twitter, von Baha das großzügigste Trinkgeld seiner Gastro-Karriere erhalten haben. (Alexander Hahn, 13.1.2021)