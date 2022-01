Die 2G-Regeln sind in Österreich noch mal verschärft worden, dazu gilt offiziell weiter ein Lockdown für Ungeimpfte. Sind diese Maßnahmen notwendig im Kampf gegen die Pandemie oder bloß schädlich für die Gesellschaft? Diskutieren Sie mit!

Ein Lockdown für alle soll diesmal verhindert werden, doch im Kampf gegen die Omikron-Welle hat die türkis-grüne Regierung die geltenden Einschränkungen für Ungeimpfte verschärft. So wurde diese Woche der Lockdown für diese Gruppe – immerhin mehr als eine Million Betroffene – noch einmal um zehn Tage verlängert.

Bereits seit Mitte November gilt ja, dass Ungeimpfte nur noch aus einigen wenigen dringenden Gründen das Haus verlassen dürfen. Während letztere Regel wohl praktisch kaum zu nennenswerten Einschränkungen geführt hat, sieht es bei 2G anders aus. Wer ins Kino, ins Theater, zum Friseur oder in einen Elektroladen will, muss einen Nachweis für eine Impfung oder Genesung erbringen. Innenminister Gerhard Karner kündigte erst diese Woche verschärfte Polizeikontrollen an.

Aber sind diese Einschränkungen aktuell gerechtfertigt? Die Belegung auf den Intensivstationen ist derzeit stabil und sogar leicht rückläufig. Und belegt ist auch, dass bei Omikron mehr Menschen trotz ihrer Impfung symptomatisch erkranken. Was bringen die 2G-Regeln und der Lockdown: Sind das epidemiologisch sinnvolle Maßnahmen, um die kritische Infrastruktur zu schützen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern? Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gab dieser Strategie vor kurzem ja einen Namen: Er hat angekündigt, in Frankreich Ungeimpfte zu "drangsalieren".

Diskutieren Sie mit!

Über Für und Wider im Zusammenhang mit diesen Regelungen diskutiert eine Expertenrunde beim Videotalk "STANDARD mitreden": Mit dabei ist die Politikwissenschafterin Barbara Prainsack von der Bioethikkommission. Zu Gast ist auch der Simulationsforscher Niki Popper, der auch Mitglied im Krisenkoordinationsgremium Gecko ist. Zu Gast sind schließlich der Innsbrucker Verfassungsjurist Peter Bußjäger und der Neos-Abgeordnete Gerald Loacker.

Wie immer gilt: Stellen Sie hier im Forum Ihre Fragen an unsere Gäste oder schreiben Sie uns, wie Sie das Thema sehen. Die spannendsten Beiträge wollen wir in der Sendung diskutieren. Zu sehen gibt es diese am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 13.1.2022)