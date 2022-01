Das Comeback von "Fortnite" auf dem iPhone. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Wer in Apples App Store nach "Fortnite" sucht, findet dort derzeit nichts – oder zumindest nicht das Erwünschte. Wurde das beliebte Spiel doch bereits im August 2020 aus dem App Store verbannt. Aber nicht nur das, seitdem befinden sich Hersteller Epic Games und Apple in einem erbitterten Rechtsstreit, der sich wohl noch ein paar Jährchen ziehen dürfte.

Unverhofft kommt ... manchmal

Die aktuellen Chancen auf eine baldige Rückkehr von "Fortnite" in den App Store sind insofern so gut wie non-existent. Zumal Apple erst vor wenigen Monaten betont hat, dass man jegliche diesbezügliche Anordnung eines Gerichts bis in die letzte Instanz bekämpfen werde. Und doch gibt "Fortnite" nun ein Comeback auf dem iPhone – aber wohl anders als von manchen erhofft.

In einem Blogposting kündigt Nvidia für seinen Streamingdienst Geforce Now den Start des "Fortnite"-Betatests an. Dabei geht es gezielt darum, "Fortnite" auf mobilen Geräten zu testen, also etwa im Safari-Browser unter iOS oder auch über die offizielle Geforce-Now-Android-App. Gemeinsam mit Epic Games habe man dabei eine speziell für die Touch-Nutzung und das Streamen aus der Cloud optimierte Version des Spiels entworfen, versichert Nvidia.

Besser als nichts

Unabhängig davon ist für "Fortnite"-Fans mit iPhone Streaming auf Sicht wohl die beste – weil auch einzig realistische – Option, um das Spiel auf ihrem Smartphone zu nutzen. Denn während es bei Android die Option gibt, "Fortnite" jenseits des Play Stores zu installieren, gibt es eine solche Option beim iPhone nicht. Voraussetzung für all das ist natürlich, dass die Nutzer eine ausreichend schnelle Internetverbindung haben, wie es für Spiele-Streaming unerlässlich ist.

Dass diese Hintertür überhaupt möglich ist, liegt daran, dass sich Apple schwer dabei tut, diese zu schließen, ohne seinen Browser zu beschneiden. Immerhin verwendet Gefore Now einfach bekannte Webtechnologien, die auch von zahlreichen anderen Webanwendungen eingesetzt werden.

Ausblick

Wer an dem Betatest Interesse hat, der kann sich bei Nvidia dafür anmelden. Man wolle das Programm nach und nach erweitern, versichert das Unternehmen. Wann "Fortnite" dann für alle via Geforce Now verfügbar sein wird, lässt man hingegen noch offen. (apo, 13.1.2022)