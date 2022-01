Ein Favoriten-Sieg. Foto: imago images/CTK Photo

Bratislava – Titelverteidiger Spanien ist mit einem Sieg in die Handball-Europameisterschaft gestartet. Der Europameister von 2018 und 2020 setzte sich am Donnerstagabend in Bratislava zum Auftakt des Turniers mit 28:26 (14:11) gegen Tschechien durch. Die Spanier könnten in diesem Jahr als erste Mannschaft der EM-Geschichte zum dritten Mal in Serie den Titel gewinnen. Österreichs Handballer starten am Freitag gegen Polen (20.30 Uhr/live ORF Sport +) in Bratislava ins Turnier.

Slowenien, Halbfinalist von 2020, gewann in Gruppe A in Debrecen gegen Nordmazedonien ähnlich knapp mit 27:25 (13:10). In Gruppe C siegte Serbien gegen die Ukraine klar mit 31:23 (17:11), in Gruppe F behielt Russland gegen Litauen mit 29:27 (14:9) die Oberhand.(APA, sid, 13.1.2022)