Ob Djokovic bei den Australian Open antreten kann, ist weiterhin offen. Foto: AAP Image/Diego Fedele via REUTERS

Im Impfstreit um den Tennisstar Novak Djokovic hat die australische Regierung das Einreisevisum des Serben erneut annulliert. Das erklärte das australische Einwanderungsministerium am Freitag. Damit droht dem 34-jährigen Serben die Ausweisung, Djokovic kann die Entscheidung aber noch vor Gericht anfechten. Sein geplanter Start bei den Australian Open ist jedenfalls gefährdet.

Hin und Her

Der ungeimpfte Tennisstar war mit einer umstrittenen Ausnahmegenehmigung nach Australien gereist. Bei der Einreise wurde ihm aber zunächst das Visum aberkannt. Dagegen legten die Anwälte des Weltranglistenersten Einspruch ein – und bekamen am Montag recht. Ein Richter sah einen Formalfehler darin, dass die Grenzbeamten dem Tennisspieler zu wenig Zeit eingeräumt hatten, sich mit seinen Anwälten zu beraten. Djokovic konnte sich seither auf die Australian Open vorbereiten.

Einwanderungsminister Alex Hawke annullierte das Djokovic-Visum. Foto: Mick Tsikas/AAP Image via AP

Allerdings hatte Einwanderungsminister Alex Hawke das persönliche Recht, das Visum neuerlich abzuerkennen. "Heute habe ich von meinem Recht, das Visum von Herr Novak Djokovic für ungültig zu erklären, Gebrauch gemacht", so Hawke in einer Erklärung, "und zwar auf der Basis, dass es im öffentlichen Interesse ist, so zu handeln." Er habe sich den Entscheid nicht leicht gemacht und sorgfältig alle Unterlagen geprüft, die ihm die Immigrationsbehörden, der australische Grenzschutz und Herr Djokovic vorlegten.

Hawke hat seine Entscheidung zum Entzug des Visums mit dem Migration Act des Landes begründet. Laut der Richtlinie von 1958 kann der Einwanderungsminister ein Visum streichen, wenn eine Person ein Risiko – beispielsweise gesundheitlicher Natur – für die australische Bevölkerung darstellt. Die Annullierungsbefugnis ist im Abschnitt 133C(3) des Migrationsgesetzes verankert.



Hängepartie über mehrere Tage

Die Entscheidung hatte sich über mehrere Tage gezogen. Am Mittwoch hatte Djokovic selbst eingeräumt, gegenüber den australischen Einwanderungsbehörden falsche Angaben gemacht zu haben. Der 34-Jährige war entgegen der Auskunft in den 14 Tagen vor dem Flug nach Australien auf Reisen gewesen. Durch in sozialen Netzwerken veröffentlichte Fotos und Videos lässt sich nachvollziehen, dass der in Monaco lebende Sportler sich im fraglichen Zeitraum vor der Anreise nach Down Under sowohl in seiner Heimat Serbien wie auch in Spanien zum Training aufgehalten hat.

Verwirrung gab es auch rund um einen positiven Corona-Test Mitte Dezember. So hatte Djokovic am Mittwoch zugegeben, nach Vorliegen des positiven Testergebnisses noch ein Interview mit der französischen Sportzeitung "L’Équipe" absolviert zu haben. Der positive Corona-Test hatte Djokovic als Begründung der Ausnahmegenehmigung gedient. Australien gestattet grundsätzlich nur doppelt geimpften Personen die Einreise.

Die Australian Open werden vom 17. bis 30. Jänner ausgetragen. Djokovic hat das Turnier neunmal gewonnen – so oft wie kein anderer. Er strebt seinen insgesamt 21. Grand-Slam-Titel an. Damit würde er seine Rivalen Rafael Nadal aus Spanien und Roger Federer aus der Schweiz abhängen und zum alleinigen Grand-Slam-Rekordturniersieger aufsteigen. (APA, Reuters, red, 14.1.2022)