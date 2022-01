Weil dem Vorarlberger Stadtrat Hämmerle zufolge die grüne Klubchefin Sigrid Maurer kritische Stimmen zur Impfpflicht nicht gehört, sondern "auf Schiene bringen" habe wollen, unterstützt dieser nun eine Initiative der ehemaligen Parteichefin der Grünen, Madeleine Petrovic, in der eine neue Corona-Strategie gefordert wird. Foto: APA/Hochmuth

Ausgerechnet für Bildung und Jugend ist Martin Hämmerle (Grüne) in der größten Vorarlberger Stadt Dornbirn zuständig. Am Donnerstagabend zog er im Gespräch mit den Vorarlberger Nachrichten einen Faschismus-Vergleich – und zwar weil die Parteispitze nicht auf kritische Stimmen zur Impfpflicht eingehen würde. Sigrid Maurer könne die Grünen nicht als antifaschistische Partei bezeichnen und gleichzeitig dafür sein, Menschen auszuschließen. "Wo beginnt der Faschismus, wo hört er auf?", wird Hämmerle zitiert.

Grüne distanzieren sich

Das sorgte sofort für Reaktionen seitens der Vorarlberger Grünen. "Von diesem Schwachsinn distanziere ich mich augenblicklich und vollständig. So ein Vergleich ist absolut jenseitig", schrieb der grüne Landesrat und ehemalige Landessprecher Johannes Rauch auf Twitter. Auch Sandra Schoch, Landtagsvizepräsidentin und Vizebürgermeisterin von Bregenz, distanzierte sich bereits "ausdrücklich von solchen Vergleichen". Rauchs Nachfolger, Daniel Zadra und Eva Hämmere, wollen sich am Freitagvormittag zu der Causa äußern. Zadra betonte im Gespräch mit dem STANDARD jedenfalls, dass Hämmerle kein Parteimitglied der Grünen sei.

Maurer wolle alle "auf Schiene bringen"

Allerdings nahm Hämmerle seiner Erzählung zufolge an einer Videokonferenz der Partei zur Impfpflicht teil. Klubchefin Sigrid Maurer sei allerdings nicht an den Argumenten interessiert gewesen. "Sie wollte alle auf Schiene bringen. Aus dieser Gruppe hat sich dann unsere Initiative gegründet, weil sich viele Grüne, die kritisch denken, nicht von der Parteispitze beschimpfen lassen wollen", so Hämmerle.

Ein Sprecher von Maurer bestätigte gegenüber den "Vorarlberger Nachrichten", dass es laufend Gespräche mit Mitgliedern und Funktionären gegeben habe. Es habe sich dabei aber nicht um Frontalunterricht gehandelt.

Initiative mit einigen (Ex-) Grünen

Die von Hämmerle angesprochene Initiative startete unter anderem die ehemalige Grüne Parteichefin Madeleine Petrociv, die vor einigen Wochen bereits mit Grußworten für eine Impfgegner-Demo aufgefallen war.Auf einer Website der Initiative, die sich "Die alternative Corona-Strategie nennt, wird angegeben, dass die Forderungen von 103 Funktionärinnen und Funktionären der Grünen unterstützt werden, außerdem von 117 Parteimitgliedern, 3510 Wählerinnen und Wählern der Grünen und 1.121 ehemaligen Grünen.

Im Büro von Maurer wird betont, dass es sich also nicht um eine grüne Initiative handle – die Zahl der daran teilnehmenden Funktionäre sei verschwindend gering. Am Donnerstag sagte Maurer im Ö1-"Morgenjournal", dass der grüne Parlamentsklub jener sei, wo die Zustimmung für die Impfpflicht am höchsten sei.

Debatten in fast allen Parteien

Mittlerweile sorgt die Impfpflicht damit in beinahe allen Parteien für Debatten – während es sowohl Zu- und Abstimmung in der SPÖ gibt, gab diese Woche auch Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker bekannt, nicht für das Gesetz stimmen zu wollen. Und aus der Wiener ÖVP trat ein Mandatar wegen der Impfpflicht sogar aus und wechselte in die FPÖ. Bei den Freiheitlichen ist die Ablehnung des Gesetzes Konsens. Das gilt allerdings nicht für die Impfung an sich, die die Parteispitze um Herbert Kickl zwar klar ablehnt und kritisiert, die vom oberösterreichischen Landeschef Manfred Haimbuchner beispielsweise aber befürwortet wird.

Schulstadtrat sieht keinen Sinn in Schultests

Der Stadtrat aus Dornbirn will gegenüber den "Vorarlberger Nachrichten" aus Datenschutzgründen keine Angaben dazu machen, ob er geimpft ist. Um die Impfung per se gehe es ihm aber nicht. Vielmehr stößt er sich an der Pflicht – und an der 2G-Regel. Bezüglich der Folgewirkungen dieser Beschränkungen zieht Hämmerle noch einen krassen Vergleich: "Joschka Fischer war der erste Grüne, der einen Krieg mitgetragen hat. 20 Jahre später sehen wir die Folgen von Afghanistan. Wir wissen nicht, was wir heute auslösen." Beschränkungen hält Hämmerle nur dort für sinnvoll, wo es um den Schutz von vulnerablen Gruppen gehe – etwa in Pflegeheimen oder Krankenhäusern. In den Schulen hält er Tests für falsch und würde diese aufgeben, so der Schulstadtrat. Stattdessen solle man das Virus eher laufen lassen.

Bürgermeisterin hält Aussagen für "unangebracht und ethisch bedenklich"

Die Dornbirner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann (ÖVP) fand im Gespräch mit dem STANDARD klare Worte: "Die Aussagen von Stadtrat Martin Hämmerle sind für mich und für viele, die sich in den vergangenen zwei Jahren mit viel Einsatz und persönlichem Engagement gegen die Pandemie und deren Auswirkungen gestemmt haben, nicht nachvollziehbar und völlig unangebracht."

Sie wolle außerdem auch klarstellen, dass die Stadt Dornbirn die erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie vollinhaltlich umsetze, auch in jenen Bereichen, für die Hämmerle politisch zuständig sei. Hämmerle habe hier keine operative Entscheidungsbefugnis und könne dadurch auch keine Anweisungen geben.

"Aus medizinischer und wissenschaftlicher Sicht ist die Immunisierung der Bevölkerung der einzige Ausweg aus der Pandemie. Mutationen entstehen dort, wo sich das Virus ungebremst weiterverbreiten kann. Die Aussage des Stadtrats, 'man sollte das Virus wohl eher laufen lassen', ist unverantwortlich und gegenüber den Opfern der Pandemie ethisch bedenklich", so die Bürgermeisterin. (Lara Hagen, 14.1.2022)