Diane Kruger musste in der Arbeit mit Regisseur Quentin Tarantino erst mal gegen dessen Vorurteile über sie ankommen. Foto: EPA / Sebastien Nogier

In dieser Woche gibt es gute und schlechte Nachrichten für Romantiker. Fans von Kanye West dürfen sich jedenfalls freuen, genauso wie jene von Kiefer Sutherland. Der "Prominente Platz" hat wie immer alle Informationen.

"Fuck him!": Diane Kruger spricht über Arbeit mit Quentin Tarantino

Kennen Sie das, wenn ein Mensch in Ihrer Arbeit Sie nicht mag, obwohl Sie ihm nichts getan haben? Das ist unangenehm. Richtig mies wird die Situation, wenn es Ihr Vorgesetzter ist, der Sie nicht leiden kann. Zieht sich so eine Situation länger, tritt im besten Fall irgendwann ein magischer Moment ein. Man denkt sich: "Geh bitte!" und macht einfach seinen Job ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten.

Ähnlich dürfte es Diane Kruger bei ihrer Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino gegangen sein. Nur, dass die Schauspielerin einen weniger österreichischen Ausruf gewählt hat. "Fuck him!", dachte sie, nachdem der Regisseur sie durch allerhand Reifen springen ließ, bevor er ihr die Rolle der Bridget von Hammersmark in "Inglorious Basterds" gab.

"Er hat alle vorsprechen lassen", sagte die Schauspielerin im Podcast "Reign with Josh Smith", "mich wollte er aber nicht vorsprechen lassen, weil er mich in einem Film gesehen hatte, der ihm nicht gefiel. Er hat von Anfang an nicht an mich geglaubt." So habe sie auf eigene Kosten nach Deutschland fliegen müssen, um überhaupt mit Tarantino zu sprechen.

Aber irgendwann habe sie sich eben "Fuck him!" gedacht und zum Trotz alles in ihrer Arbeit gegeben. Schlussendlich hat sie den Charakter so gut verkörpert, dass sie mit Preisen ausgezeichnet wurde. Gäbe es bloß für alle unterschätzten Arbeitnehmer Preise, die ihren Chefs zeigen: Du hast da jemanden in die falsche Schublade gesteckt.

Megan Fox und Machine Gun Kelly haben sich verlobt

Viel angenehmer als die Zusammenarbeit zwischen Kruger und Tarantino war die Kollegenschaft von Megan Fox und Machine Gun Kelly. Die beiden standen für den Film "Midnight in the Switchgrass" gemeinsam vor der Kamera. Fox und Kelly verliebten sich und sind nun bei Stufe zwei des Kinderreims angekommen: Nach verliebt kommt verlobt.

"Ja in diesem Leben und in jedem Leben", schreibt der Rapper in einem Instagram-Posting zur Verlobung, "... und dann tranken wir unser Blut", schreibt seine Verlobte in einem eigenen Posting. In dem Video lässt Fox die zwei Verlobungsringe – mit je einem riesigen Smaragd und einem Diamanten zu einem Herz arrangiert – glitzern. Ob das Video vor oder nach dem Blut-Drink entstanden ist, ist leider nicht bekannt.

Die Verlobung der beiden Stars ist nur die nächste Stufe einer Liebschaft, die sich wohl am besten mit dem Wort intensiv beschreiben lässt. In Fotoshootings, Interviews und Auftritten versprühen die beiden die Energie zweier frisch verliebter Teenager, die nicht die Finger voneinander lassen können. Gewürzt ist die Liebesgeschichte mit ein bisschen Rock-Glamour.

Fans dieses Formats denken sich: Moment, das kommt mir doch bekannt vor! Sie haben recht: Mit Kourtney Kardashian und Travis Barker gibt es eine zweite Beziehung, die ähnlich pubertär-überschwängliche Vibes im Stile "Rock Love" ausstrahlt. Wie Fox und Kelly sind auch Kardashian und der ehemalige Blink-182-Drummer vor allem eins: sehr verliebt. Die Paare sind noch dazu miteinander befreundet. Die Star-Welt ist halt klein. Mit etwas Glück ist sie so klein, dass sich eine Doppel-Hochzeit ausgeht. Geklatscht wird, wenn der Pfarrer sagt: "Sie dürfen der Braut nun einen Zungenkuss geben, bei dem ihr Zahnarzt aus der hintersten Reihe der Kirche eine Kontrolle ihrer Weisheitszähne durchführen kann."

Jason Momoa und Lisa Bonet haben sich getrennt

Während die einen die nächsten Schritte ihrer Liebe gehen, trennen sich die Wege anderer. Jason Momoa und Lisa Bonet haben sich getrennt. Die beiden Schauspieler waren knapp 17 Jahre lang ein Paar.

"Wir geben einander die Freiheit, die zu sein, die wir lernen zu werden", schreiben die Bald-Ex-Eheleute in einer gemeinsamen Erklärung auf Momoas Instagram-Account. Das liest sich ein wenig wie die schwurbelige Version von: Wir haben uns auseinandergelebt.

Spannender als die Erklärung ist sowieso, was als Nächstes passiert. Bonnet war schon während ihrer Zeit in der "Bill Cosby Show" cool, lebt ihr Leben aber für gewöhnlich außerhalb des Scheinwerferlichts. Bisher hat Momoa es ihr gleichgetan. Mal sehen, ob das so bleibt, nachdem er Single ist und mit "Aquaman" das Gesicht einer ganzen Superhelden-Reihe.

Kiefer Sutherland über Corona und das Rauchen

Die Bonet-Momoa-Trennung kam für viele überraschend. Ähnlich unerwartet kam wohl die Tatsache, dass sich mit Kiefer Sutherland mal ein Star erstaunlich vernünftig in Sachen Corona und Gesundheit äußert.

Der Schauspieler hat aufgehört zu rauchen – wegen des Covid-Virus. ""Wir sind mitten in einer Pandemie einer Atemwegserkrankung. Wenn es einen guten Zeitpunkt gibt, mit dem Rauchen aufzuhören, dann ist es vermutlich jetzt", sagt Sutherland. Er habe die berufliche Zwangspause genutzt und schon vor anderthalb Jahren seine letzte Tschick angezündet.

Das ist eine schlüssige Erklärung für eine positive Entscheidung. Wir leben in merkwürdigen Zeiten, dass man sich über so viel Einsicht einer bekannten Persönlichkeit freut. Sutherland sei jedenfalls weiterhin Durchhaltevermögen gewünscht.

Ye und Demna arbeiten an einer günstigen Modelinie

Zum Schluss noch eine gute Nachricht für Fans von Kanye "Ye" West: Der Unternehmer arbeitet an einer neuen Mode-Kooperation. Er will mit Demna Gvasalia, dem Creative Director von Balenciaga, für den günstigen US-Modehändler Gap zusammenarbeiten. Der klingende Name dieser Kooperation liest sich wie gewürfelt: Yeezy Gap Engineered by Balenciaga.

Es bleiben viele Fragen – und ein paar mögliche Antworten. Wie werden die Teile aussehen? Wer auf Erdtöne und Neutrals als durchgehende Farbwelt wettet, wird wohl kein Geld verlieren. Warum wollen West und Gvasalia nur noch Ye und Demna genannt werden? Wohl aus dem gleichen Grund, warum das eine Mädchen in Ihrer Volksschulklasse plötzlich nur noch Ricky und nicht mehr Frederike genannt werden wollte.

Und die wichtigste Frage: Wird Julia Fox für die neue Linie modeln? Die Schauspielerin datet seit einiger Zeit maximal öffentlichkeitswirksam West. Wer die Ehe zwischen Kim Kardashian und West auch nur aus dem Augenwinkel verfolgt hat, weiß, dass West nicht abgeneigt ist, seine Liebsten in seine Kreationen zu hüllen. Mal sehen, ob Fox bald in Klamotten ihres Partners rumläuft – oder ob ihr Gap zu billig ist. (Ana Grujić, 14.1.2022)