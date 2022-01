Als Veranstaltungsort wird wieder die historische Rinderhalle in St. Marx bezogen.

Foto: SPARK Art Fair Vienna-

Wien – Nach der Premiere im Sommer des Vorjahres geht die zweite Auflage der Kunstmesse Spark Art Fair Vienna schon im Frühjahr über die Bühne. Von 24. bis 27. März werden in der Marx Halle heimische und internationale Galerien wieder zeitgenössische Arbeiten präsentieren. Spark-Geschäftsführer Renger van den Heuvel verspricht "noch vielfältigere, noch jüngere, noch femininere und noch exklusivere Kunst" als 2021. Dazu kommen drei Sondersektionen.

Der Fokus liege auch dieses Mal wieder auf Einzelpräsentationen, heißt es in einer Vorankündigung. Zusätzlich gestalten eingeladene Expertinnen und Experten drei Spezialschienen. Der Schweizer Kurator Christoph Doswald verantwortet "Spark expanded: Out of the Booth", wo zwölf eingeladene Galerien Kunstwerke vorstellen, "die im üblichen Messerahmen keinen Platz finden – sei es, weil sie zu umfänglich, zu sperrig, zu ephemer oder zu experimentell für die landläufige, kommerzielle Verwertung sind". Unter anderem sind in der Sektion die österreichische Galerie Layr mit Werken von Stano Filko und der türkische Aussteller Dirimart mit einer Arbeit von Sarkis vertreten.

Fotografie von Frauen



Die Schiene "Fotografie: Fokus Fotografinnen" wird von der scheidenden Direktorin des Kunst Haus Wien und designierten Museumsquartier-Geschäftsführerin Bettina Leidl sowie der Niederländerin Marieke Wiegel kuratiert. Unter den acht eingeladenen Künstlerinnen der mittleren Generation und deren Galerien sind beispielsweise Margaret Lansink (bei der belgischen Galerie Ibasho) und Valérie Belin (bei der holländischen Galerie Flatland).

Multidisziplinäres Schaffen "an der Schnittstelle von bildender und angewandter Kunst, Architektur, Theater, Möbeldesign oder Mode" steht in der von der Kunsthistorikerin Fiona Liewehr verantwortete Sektion "Die vierte Wand: Gesamtkunstwerk" im Mittelpunkt. Arbeiten u.a. von Scott Clifford Evans (Charim Galerie) und Gilbert Bretterbauer (rauminhalt_harald bichler) bekommen hier eine Bühne.

Die erste Ausgabe der Spark Art Fair Vienna lockte Ende Juni 2021 rund 11.000 Besucherinnen und Besucher an. Rund 60 Galerien waren beim Auftakt der Kunstmesse dabei. (APA, 14.1.2022)