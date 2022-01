lulu.fm gibts ab Samstag auch in und für Wien. Foto: lulu.fm

Wien – Ab Samstag, 9 Uhr, ist das queere Radio lulu.fm auf DAB+ in Wien zu hören, "lulu.fm ist das Infotainment- und Tagesbegleitprogramm für die queere Community, mit einer Feelgood-Musikmischung, dem Blick durch die rosa Brille und vielen Themen und Aktionen aus der LGBTIQ-Welt", heißt es in einer Aussendung.

lulu.fm verbindet dann sechs deutschsprachige Metropolen über Radio: Berlin, Hamburg, Leipzig, Rhein-Main, Rhein-Neckar und Wien. "Ab Samstag dreht sich die lulu.fm-Diskokugel auch an der Donau und wir freuen uns sehr auf unsere neuen Hörer:innen in Österreich und die queere Szene in Wien", sagt lulu.fm.Geschäftsführer Frank Weiler.

Für das Wiener Programm wird lulu.fm auch einen Webstream bereitstellen, der im lulu.fm Webplayer, in den lulu.fm Apps und per Alexa verfügbar sein wird. (red, 14.1.2022)