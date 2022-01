Seit 2019 wurden 20 Verstecke in Österreich ausgehoben. Auch in Deutschland sind die Behörden alarmiert. Was Rechtsextreme planen und wieso Ermittlungen oft im Sand verlaufen

Dezember 2020 – bei Hausdurchsuchungen in Niederösterreich werden dutzende voll- und halbautomatische Waffen sichergestellt sowie rund 100.000 Schuss Munition. Im Zentrum der Verdächtigen: der mehrfach verurteilte Neonazi Peter Binder. Es ist einer der bisher größten Waffenfunde in Österreich, doch bei weitem kein Einzelfall. Allein seit Sommer 2019 wurden 20 solcher Lager ausgehoben. Die Politik ist alarmiert. Rüstet sich eine Miliz an Rechtsextremen auf? Wurde die Gefahr all die Jahre massiv unterschätzt?

In dieser Folge von "Inside Austria" sprechen wir über die Bedrohung, die von schwer bewaffneten Neonazis ausgeht, und wie sich die Netzwerke über Österreich und Deutschland hinaus erstrecken. Und wir wollen herausfinden, wieso es Behörden im Kampf gegen militante Rechtsextreme oft an Schlagkraft fehlt. (red, 15.1.2022)

In dieser Folge zu Gast: Fabian Schmid (stv. Innenpolitikressortleiter beim STANDARD), Julia Ebner (Extremismusforscherin und Politikberaterin), Wolf Wiedmann-Schmidt (Teamleiter für Innere Sicherheit beim SPIEGEL)

Dieser Podcast wird unterstützt von Coinpanion. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Jetzt bei Coinpanion registrieren und mit dem Promocode INSIDE20 noch heute einen Einzahlungsbonus von 20 Euro sichern. Foto: Coinpanion