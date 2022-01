In der Herbstsaison erzielte Kriwak in 13 Partien elf Tore für die Dornbacher

Zoran Barisic präsentiert den neuen Mann. Foto: Rapid Wien

Wien – Fußball-Vizemeister Rapid hat am Freitag die Verpflichtung des 22-jährigen Rene Kriwak vermeldet. Der 1,98 Meter große Stürmer kam aus der Regionalliga Ost vom Wiener Sport-Club und erhielt einen Vertrag bis 2024. In der Herbstsaison erzielte Kriwak in 13 Partien elf Tore für die Dornbacher.

Rapids Geschäftsführer Sport Zoran Barisic bezeichnete den Angreifer als "offensiv vielfältig einsetzbaren Spieler, der durch seine Größe auch enorm kopfballstark ist. Wir sehen bei ihm sehr viel Potenzial und trauen ihm zu, dass er sich mittelfristig auch für die Profimannschaft interessant machen kann", sagte Barisic. (APA; 14.1.2022)