Resilienz stärken

Übungen helfen, das seelische Immunsystem zu kräftigen

Wechselatmung

Diese Atemübung aus dem Yoga reduziert Stress, indem sie das parasympathische Nervensystem aktiviert, die linke und die rechte Gehirnhälfte verknüpft. Außerdem steigert sie die Lungenkapazität und stärkt das Herz-Kreislauf-System.

Aufrecht hinsetzen, Schultern entspannen. Mit dem rechten Daumen das rechte Nasenloch zuhalten (siehe Bild oben). Langsam und regelmäßig über das linke Nasenloch etwa vier Sekunden einatmen. Mit dem rechten kleinen Finger auch das linke Nasenloch verschließen, etwa sechs Sekunden die Luft anhalten. Rechtes Nasenloch öffnen, etwa vier Sekunden lang gleichmäßig ausatmen. Wieder rechts einatmen, nach vier Sekunden beide Nasenlöcher schließen, Luft anhalten, links öffnen und ausatmen. Mindestens drei Minuten wiederholen.

Lange Ausatmung

Entspannung in der Sekunde bringt diese Übung, die man wirklich überall anwenden kann, im Auto, in der U-Bahn, in der Schlange an der Supermarktkasse. Atmen sie ruhig und langsam ein, etwa vier bis fünf Sekunden, bis in den Bauch hinunter. Dann atmen Sie langsam und gleichmäßig doppelt so lang aus, also acht bis zehn Sekunden. Einige Minuten lang wiederholen.

Entspannungsmeditation

Wer regelmäßig meditiert, vermehrt die graue Gehirnmasse, es mindert außerdem den Stresslevel enorm. Mittlerweile gibt es unzählige valide Studien zur fernöstlichen Technik.

Setzen sie sich an einem ruhigen Ort entspannt in den Schneidersitz oder auf einen Polster. Atmen Sie langsam, tief und gleichmäßig in den Bauch, Ein- und Ausatmung sind etwa gleich lang. Die Hände liegen bequem auf den Knien oder den Oberschenkeln. Schließen Sie, je nach Vorliebe, die Augen und lassen Sie die Gedanken durchziehen.

Einige Hilfsmittel: Zählen Sie jeden Ein- und Ausatemzug, von eins bis zehn, dann rückwärts. Oder verfolgen Sie im Geist die Luft, wie sie in die Nase, die Luftröhre, in die hintersten Lungenbläschen strömt, sich der Bauch ausdehnt – und wieder retour. Nehmen Sie Geräusche, Gerüche im Raum bewusst wahr, ohne zu bewerten. Jeder Gedanke, der aufpoppt, wird auf eine Wolke gesetzt und darf weiterziehen. Oder er tropft in einen Bach und rinnt davon. Stellen Sie sich anfangs einen Alarm auf fünf Minuten. Die Zeit mit Übung langsam steigern. Entspannungsmusik hilft auch.

Eisbaden

Wer einen Kick braucht, geht eisbaden. Denn beim Sprung ins kalte Wasser hält man automatisch die Luft an, danach atmet man tief und lange aus. Dieses lange Ausatmen aktiviert den Vagus, den Entspannungsnerv. Der Temperaturreiz reißt einen dazu sofort aus der Gedankenspirale heraus. (16.1.2022)

Weiterlesen:

Sie haben die Pandemie satt? Diese Ratschläge helfen Ihnen