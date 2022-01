Liebe Leserin, lieber Leser,

die Autos von Tesla werden zunehmend populärer. Jetzt sorgt jedoch ein 19-jähriger Hacker für Schlagzeilen, der 25 Teslas unter seine Kontrolle brachte.

Das Kundenbindungsprogramm von Rewe, der Jö-Bonusclub, ist erneut im Visier der Datenschutzbehörde. Sie hat wegen Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung eine Strafe in Höhe von acht Millionen Euro gegen das Unternehmen verhängt.

Außerdem sieht sich Facebook in Großbritannien mit einer Sammelklage in Höhe von 3,1 Milliarden Dollar konfrontiert, bei Tesla kann man in den USA jetzt auch mit Dogecoin zahlen und ein Influencer kauft um 3,5 Millionen Dollar Pokémon-Karten, die gar keine Pokémon-Karten waren.

19-jähriger Hacker brachte weltweit 25 Teslas unter seine Kontrolle

Datenschutzbehörde verhängt erneut Millionenstrafe gegen Jö-Bonusclub

Facebook droht Sammelklage im Namen von 44 Millionen Menschen

Tesla: Ausgewähltes Merchandising lässt sich ab sofort nur mit Dogecoin bezahlen

Influencer zahlt 3,5 Millionen Dollar für falsche Pokémon-Karten

"PUBG"-Entwickler klagt Google und Apple

Gremium zu Kapitol-Angriff fordert Dokumente sozialer Netzwerke an