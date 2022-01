10.45 90. GEBURTSTAG

Die Coudenhove-Kalergis: Europa im Herzen, zu Hause in der Welt Die Coudenhove -Kalergis zählen zu den ältesten Adels häusern Europas, ihr Stammbaum reicht ins 13. Jahrhundert. Ihre Geschichte spiegelt die Meilen steine der Geschichte des 20. Jahrhunderts wider. Anlässlich des heutigen 90. Geburtstags von STANDARD-Kolumnistin, Journalistin und Publizistin Barbara Coudenhove-Kalergi. Bis 11.35, 3sat

20.15 KRIMI

Dampfnudelblues: Ein Eberhofkrimi (D 2013, Ed Herzog) "Stirb, du Sau" steht mit Farbe geschrieben an der Hauswand von Direktor Höpfl (Robert Palfrader). Kurz darauf liegt er tot auf den Bahngleisen, und mit der Ruhe des Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ist es vorbei. Bayerischer Humor der trockenen Sorte. Bis 21.50, ORF 1

Simon Schwarz (Rudi Birkenberger), Sebastian Bezzel (Franz Eberhofer) in. "Dampfnudelblues"

Foto: ORF; Degeto

20.15 THEATER

König Ottokars Glück und Ende Franz Grill parzers Trauerspiel am Wiener Burgtheater 2006 in der Inszenierung von Martin Kušej. Mit u. a. Tobias Moretti, Michael Maertens, Elisabeth Orth, Nicholas Ofczarek, Karl Merkatz und Bibiane Beglau. Bis 22.45, 3sat

20.15 DOKUREIHE

Söhne der Sonne (D 2020, Carsten Obländer) Der Dreiteiler, bei Arte an einem Abend zu sehen, beleuchtet Aufstieg und Fall der altamerikanischen Imperien von Maya, Inka und Azteken, die bis heute erstaunliche Leistungen hervorbrachten. Bis 22.55, Arte

23.35 MAFIATHRILLER

Suburra (I/F 2015, Stefano Sollima) Der italienische Regisseur Stefano Sollima hat sich mit der Mafia-Fernsehserie Gomorrha nach dem Roman von Roberto Saviano einen Namen gemacht. In Suburra entwirft er ein fatales Geflecht krimineller Machenschaften, aus dem es auch für vermeintliche Strippenzieher kein Entkommen gibt. Bis 1.50, 3sat

Streaming

RETROHORROR

Archive 81 (USA 2022) Beim Restaurieren beschädigter Videokassetten entdeckt ein Archivar die Sammlung einer Dokumentarfilmerin, die sich einer Sekte in einem New Yorker Apartmentgebäude widmete. Der Fund bleibt natürlich nicht ohne schaurige Folgen. Netflix

Die Dokumentarfilmerin Melody Pendras (Dina Shihabi) ist einem Teufelskult in einem New Yorker Apartmenthaus auf die Spur gekommen. Als ein Archivar ihre Videokassetten findet, bleibt das für ihn in der Netflix-Horrorserie "Archive 81" nicht ohne Folgen. Foto: CLIFTON PRESCOD/NETFLIX

JOURNALISTENSERIE

The Journalist (JP 2022, Michihito Fujii) Bereits als Spielfilm erfolgreich, nun vom gleichen Regisseur als Serie adaptiert: Ryoko Yonekura verkörpert eine engagierte Jour nalistin, die einen Korruptionsskandal ans Licht bringen will und unerschrocken an Tabus der japanischen Gesellschaft rüttelt. Netflix

SHAKESPEARE-ADAPTION

Macbeth (The Tragedy of Macbeth, USA 2021, Joel Coen) Nach Filmadaptionen u. a. durch Orson Welles und Roman Polanski hat sich jetzt auch Joel Coen in seiner ersten Regiearbeit ohne Bruder Ethan an dem großen Shakespeare-Drama versucht. Das Ergebnis mit Ehefrau Frances McDormand als Lady Macbeth ist nach kurzem Kinoeinsatz nun auch via Streaming verfügbar. Apple TV+

ANIMATIONSSERIE

The House (USA 2022) Katze, Maus und Mensch – in den drei Episoden der Animationsminiserie erleben wir unterschiedliche Bewohner im selben Haus. Mit den Stimmen von u. a. Helena Bonham Carter und Jarvis Cocker. Netflix