Die Belegschaft der Fellner-Mediengruppe um die Medienmarken "Österreich" und "Oe24" soll für ein Jahr in Vier-Tage-Woche wechseln bei 20 Prozent Gehaltsverzicht. Damit könnten zuletzt beim Arbeitsmarktservice AMS vor-angemeldete Kündigungen noch abgewendet werden. Foto: fid

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

20 Prozent Gehaltsverzicht oder Kündigungen bei Fellner-Medien – Management: Jobabbau könne mit Vier-Tage-Woche und Gehaltsverzicht abgewendet werden, derzeit für ein Jahr

"Wir dürfen uns nicht schneller bewegen": Was General Weißmann mit dem ORF vorhat – "Starmania" goes Helene Fischer. Die Information wird eins, die GIS erhöht. Die "MA 2412" kehrt zurück. Und ein Sportstreamingkanal kommt

Barbara Coudenhove: Mitgefühl und No-Nonsense – Die STANDARD-Kolumnistin wird 90

ORF-Stiftungsrat Lederer empört über neues 200-Millionen-Sparpaket nach GIS-Erhöhung – Vermisst entschlossenes Vorgehen des neuen ORF-Generals in Technologie und Streaming – und sorgt sich um den ORF-Player

Ex-"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt bei Servus TV-Diskussion zu Gast – Erster TV-Auftritt am Sonntag bei "Links.Rechts.Mitte" nach seinem Rauswurf wegen des Vorwurfs des Machtmissbrauchs gegenüber Frauen

Rekordjahr: Fußball-EM, Kurz und Corona beflügeln ORF-TVthek-Nutzung – Durchschnittlich 13,4 Millionen Visits pro Monat bedeuten das bisher erfolgreichste Jahr

Queeres Radio lulu.fm startet auf DAB+ im Wiener Raum – Sender verspricht "Infotainment- und Tagesbegleitprogramm für die queere Community, mit einer Feelgood-Musikmischung und vielen Themen und Aktionen aus der LGBTIQ-Welt"

Ex-Boxer Axel Schulz steckte in Schaf-Kostüm bei "The Masked Dancer" – Der 53-Jährige erhielt in der ProSieben-Show zu wenige Stimmen der Zuschauer und musste daher seine Maske ablegen

Erni Mangold, Kottan und Cold Blood: TV-Tipps für Freitag – Außerdem eine Reportage über Senioren am Steuer und John Fords Westernklassiker "Ringo" – mit Radiotipps für Freitag

Wir wünschen noch einen schönen Abend sowie ein erholsames Wochenende!