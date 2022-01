Eislaufen auf dem Weißensee in Kärnten. Foto: imago

Neben Skifahren war es die zweite winterliche Freizeitbeschäftigung, die im vierten bundesweiten Lockdown prinzipiell erlaubt blieb: Eislaufen – draußen jedenfalls, Hallen mussten von November bis Dezember schließen. Dass die Eislaufplätze damals für Geimpfte und Genese öffnen durften, überraschte Medienberichten zufolge selbst so manche Betreiberinnen und Betreiber.

Selbst nach Beendigung des Lockdowns Ende 2021 gelten freilich auch im Freien die gängigen Corona-Regeln: In Innenräumen ist eine FFP2-Maske zu tragen, ein Mindestabstand von zwei Metern ist einzuhalten. So erlaubt der Wiener Eislaufverein mit seinen 6000 Quadratmetern Freifläche momentan 375 Personen auf der gesamten Anlage. Kommenden Donnerstag startet der Wiener Eistraum auf dem Rathausplatz. In seiner 27. Auflage wächst das Areal heuer auf 9500 Quadratmeter, neu ist eine Plattform im ersten Stock.

Für Körper und Seele

Um Menschenansammlungen zu vermeiden, setzt die Stadt Wien vermehrt auf den Onlineverkauf der Eintrittskarten. Was es dieses Jahr im Gegensatz zu jenem zuvor nicht geben wird: die tragbaren Abstandsmessgeräte, die in der letzten Saison ausgeteilt wurden. Heuer gelten 2G und Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände, außer auf dem Eis selbst. Die Daten für das Contract-Tracing werden über ein zentrales Registrierungssystem erfasst. Der Eistraum fördere "nicht nur die Lebensqualität in der Stadt, sondern auch die Gesundheit der Wiener Bevölkerung – sowohl physisch als auch psychisch", teilte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einer Aussendung mit. Die Stadt lädt zudem erneut alle Wiener Kindergärten, Schulen und Horte im Schulverband zum kostenlosen Eislaufen ein.

Neben den Eislaufplätzen und den – inzwischen wieder geöffneten – Kunsteishallen bieten sich in Wien und Umgebung bei den richtigen Wetterbedingungen auch die Alte Donau, das Mühlwasser oder Seen im Umland zum Eislaufen an. In den anderen Bundesländern wurden in der Zwischenzeit bereits einige Seen dafür freigegeben.

Weißensee teilweise offen

Der Weißensee in Kärnten ist der bekannteste unter ihnen. Er ist mit sechseinhalb Quadratkilometern die größte beständig zufrierende und präparierte Natureisfläche Europas. Der See ist momentan zwar schon gänzlich zugefroren, bisher aber ist nur der Westteil zugänglich. Hier ist das Eis über 35 Zentimeter dick, die Rundeisbahn und sechs Eisstockbahnen stehen bereits zur Verfügung. Im Osten ist das Eis noch nicht tragfähig. Auch auf dem Neusiedler See beträgt die Eisdicke nur wenige Zentimeter – und die Temperaturen sinken auch am Wochenende kaum unter null Grad.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) weist jedenfalls auf eine angemessene Ausrüstung hin, um die Verletzungsgefahr auf ein Minimum zu reduzieren, allem voran Handschuhe, aber auch Helme. Jährlich verletzen sich laut KFV-Angaben rund 5000 Menschen in Österreich beim Eislaufen so schwer, dass sie im Spital behandelt werden müssen – rund die Hälfte davon (53 Prozent) sind Kinder und Jugendliche. (Anna Giulia Fink, 15.1.2022)