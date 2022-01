Siegestreffer der Südtiroler zwei Sekunden vor "Overtime"-Ende – Graz gewann, Linz verlor – Innsbrucker Revanche an Fehervar

Die Vienna Capitals haben den Hit der vier Freitag-Partien der ICE Hockey-League daheim gegen HCB Südtirol 1:2 nach Verlängerung verloren. Für die sonst heimstarken Wiener war es die vierte Saisonniederlage in 16 Matches auf eigenem Eis. Die Graz 99ers feierten einen wertvollen 4:1-Heimerfolg gegen Ljubljana, Innsbruck revanchierte sich mit einem 5:3 bei Fehervar für das Heim-0:4 gegen die Ungarn vom Mittwoch. Linz unterlag in Znojmo 4:7.

In Wien rechneten schon alle mit einem Penaltyschießen, als Bozens Anton Bernard von der Strafbank kommend zwei Sekunden vor Ende der Verlängerung Caps-Goalie Bernhard Starkbaum mit einem Schuss ins kurze Eck bezwang. Damit wurden die Gastgeber unmittelbar nach einer ungenutzten Überzahl kalt erwischt. Wiens Powerplay-Schwäche an diesem Abend war überhaupt ausschlaggebend. Alex Trivellato hatte Bozen in Front gebracht (3.), Luke Moncada glich aus (33.).

Wieder da

Die Innsbrucker schrieben nach fünf Niederlagen in Folge wieder einmal an, im Kampf um die Play-off-Plätze ein wichtiger voller Erfolg. Die Gäste machten dabei relativ schnell klar, dass sie den Spieß 48 Stunden nach der Heim-Pleite unbedingt umdrehen wollten, nach 36 Minuten stand es 0:4. Allerdings wurde es nach drei Treffern der Slowenen ab der 55. Minuten noch einmal eng, Timothy McGauley machte aber letztlich 48 Sekunden vor der Sirene mit einem "empty net"-Tor alles klar.

Der Grazer Erfolg gegen den Tabellenvierten aus Slowenien war nie gefährdet. Andrew Gordon traf schon in der 3. Minute, Michael Schiechl legte noch im ersten Drittel nach (15.). Nach Treffern von Simon Hjalmarsson (38.) und Domenik Grafenthin (53.) verhinderte Blaz Tomazevic mit dem Ehrentor ein "shut-out" von Graz-Goalie Christian Engstrand.

Die Linzer hielten die Abschnitte eins und drei mit jeweils 2:2 ausgeglichen. Nach der durch Brian Lebler und Ramon Schnetzer in den ersten neun Minuten herausgearbeiteten 2:0-Führung besiegelten aber fünf Znojmo-Treffer bis zur 31. Minute frühzeitig die Niederlage des Liga-Schlusslichts. Für die beiden weiteren Tore der Oberösterreicher sorgten im Schlussabschnitt erneut Lebler und Rafael Rotter. (APA, 14.1.2022)

Freitag, 14.01.2022

HC Znojmo – Black Wings Linz 7:4 (2:2,3:0,2:2)

Moser Medical Graz99ers – Olimpija 4:1 (2:0,1:0,1:1)

Ljubljana spusu Vienna Capitals – HCB 1:2 n.V. (0:1,1:0,0:0/0:1)

Südtirol Alperia EC Grand Immo VSV – Dornbirn verschoben

Bulldogs Hydro Fehervar – HC Innsbruck 3:5 (0:2,0:2,3:1)

EC-KAC – Pustertal Wölfe verschoben