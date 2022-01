Zuletzt brach der Vulkan Ende Dezember aus, damals waren die weißen Wolken bis zur Hauptstadt Nuku'alofa sichtbar. Foto: AFP/MARY LYN FONUA

Nuku'alofa – Vulkanische Aktivität im südpazifischen Inselstaat Tonga hat dem US-Tsunami-Warnzentrum zufolge in der Region einen Tsunami ausgelöst. Der Ausbruch des Unterwasservulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, etwa 60 Kilometer von der Hauptstadt Nuku'alofa entfernt, löste einen 1,2 Meter hohen Tsunami aus, meldete der meteorologische Dienst in Australien. In Tonga wurden Flutwellen in der Höhe von rund 82 Zentimetern gemessen. Die neuseeländische News-Plattform "Stuff NZ" zitierte mehrere Augenzeugenberichte.

In ihnen ist von Menschen in Sorge die Rede, die auf der Insel Schutz suchen – Berichte über Verletzte gibt es aber nicht. Mittlerweile sei der Himmel über der Insel mit einer dunklen Schicht bedeckt, das Licht sei weitgehend ausgegangen, obwohl es erst 18 Uhr Abend sei. Auch im 800 Kilometer entfernten Fidschi waren laut Berichten, die "Stuff NZ" zitiert, noch Explosionsgeräusche des Vulkans zu hören.

Auch für das US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa bestehe die Gefahr von Flutwellen und gefährlichen Meeresströmungen entlang der Strände und der Häfen. Tiefer gelegene Küstengebiete könnten überflutet werden, hieß es weiter.

Die Menschen wurden aufgefordert, die Strände zu verlassen. Später warnte auch Neuseelands Katastrophenbehörde vor Tsunamiwellen. Evakuierungen wurden allerdings nicht angeordnet, es wird mit höheren Wellen, aber nicht mit Überflutungen gerechnet. Informationen über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. (APA, red, 15.1.2022)