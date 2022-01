"Baby Shark" war zuerst in Asien, dann in den USA erfolgreich. Nun ist es das meistgesehene Youtube-Video

Rick Astleys "Never Gonna Give You Up" oder Psys "Gangnam Style" – das sind die Musikvideos auf Googles Videoplattform Youtube, denen man hierzulande eine große Reichweite zuschreibt. So freute sich Rick Astley im Sommer vergangenen Jahres über eine Milliarde Views, bei Gangnam Style sind es derzeit knapp über vier Milliarden.

Das alles ist aber nichts gegen das Kinderlied "Baby Shark", welches nun als erstes Youtube-Video die Marke von zehn Milliarden Views geknackt hat. Einem Bericht von Ubergizmo zufolge war der Song bereits im November 2020 mit sieben Milliarden Views das meistgesehene Video auf Googles Plattform gewesen, seitdem sind drei Milliarden weitere Views hinzugekommen.

Pinkfong! Kids' Songs & Stories

"Baby Shark" wurde bereits im Jahr 2016 von dem südkoreanischen Unternehmen Pinkfong produziert und veröffentlicht, gesungen wird das Lied von der koreanisch-amerikanischen Sängerin Hope Segoine. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war sie zehn Jahre alt. Der Ursprung des Liedes dürfte ein nordamerikanisches Lagerfeuerlied sein.

App und Müslimarke

Das von Pinkfong produzierte Video und Lied waren vorerst nur in Asien beliebt. Eine dazugehörige App gehörte 2017 in Südkorea, Bangladesch, Singapur, Hongkong und Indonesien zu den zehn am häufigsten heruntergeladenen Apps in der Kategorie "Familien-Apps".

Der Durchbruch in den USA folgte im Jahr 2019, als das Konzept auch zu einer Serie auf dem TV-Sender Nickelodeon umfunktioniert und als Müslimarke lizenziert wurde. Dort landete es zeitweise auch in den Billboard 100. Außerdem erfreut sich das Lied auf Tiktok großer Beliebtheit, wo Erwachsene und Kinder zu dem Song tanzen.

Alemuel-Version war vorher da

Für den deutschsprachigen Raum wurde bereits 2007 von Alexandra Müller, auch bekannt unter ihrem Künstlernamen Alemuel, ein Youtube-Video mit dem Namen "Kleiner Hai" veröffentlicht, das sich ebenfalls auf das ursprüngliche Lied bezieht. Es kommt aktuell auf knapp 24 Millionen Views. (stm, 15.1.2021)