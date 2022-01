Liebe Leserin, lieber Leser,

UMTS-Abschaltung: Das Ende von 3G naht auch in Österreich

Österreichs Telcos wollen Netflix & Co. zur Kasse bitten

"Moon Farming": Ein Landwirtschaftssimulator, der im Weltall spielt

So viel verdienen die CEOs der Gaming-Konzerne

Facebook und Google wegen mutmaßlicher Absprachen bei Online-Werbung geklagt

Kartellklage gegen Facebook: Dutzende US-Bundesstaaten legen nun nach

Nach Signal dürfte auch Whatsapp bald die Möglichkeit für Reactions bekommen

Hierzulande unbekanntes Kinderlied knackt 10 Milliarden Youtube-Views

Indonesischer Student verdient mehr als eine Million Dollar mit Selfie-NFTs

Nach Bitten der USA: Russland zerschlägt Hackergruppe Revil

Deutsche Forscher entwickeln "elektronische Nase" für Smartphones

Schüler ohne FFP2-Maske schrieb Test im Freien: Wirbel auf Social Media