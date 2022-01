Foto: Getty Images/iStockphoto

Dallas – In einer Synagoge im US-Bundesstaat Texas hat ein bewaffneter Mann am Samstagnachmittag (Ortszeit) offenbar mehrere Geiseln genommen. Wie lokale Medien weiter berichteten, waren Kräfte der US-Bundespolizei FBI sowie Sonderpolizisten im Einsatz. Der Hintergrund der Geiselnahme in der Synagoge der Kongregation Beth Israel in Colleyville war unklar. Die Polizei habe Verhandlungen mit dem Mann aufgenommen, hieß es.

Nutzer sozialer Medien, die den Livestream des Gottesdienstes verfolgt hatten, berichteten davon, dass der Geiselnehmer einen "ausländischen Akzent" habe. "Hört ihr mich? Ich werde sterben, also weint nicht für mich", soll er gesagt haben. Wer der Mann ist und was sein Motiv ist, ist bisher noch unklar.

Die Umgebung der Synagoge wurde evakuiert. Laut lokalen Medien scheint keine Gefahr außerhalb des Gebäudes zu bestehen. Das Weiße Haus ist laut CNN über die Lage vor Ort informiert. (APA, red, 15.1.2022)