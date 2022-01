2:0-Heimsieg bringt Alte Dame auf acht Punkte an Tabelleführer Inter heran, allerdings mit zwei absolvierten Spielen mehr

Foto: Fabio Ferrari/LaPresse via AP

Turin – Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin setzt in der Serie A seine Aufholjagd fort. Die "alte Dame" bezwang am Samstagabend Udinese Calcio mit 2:0 (1:0) und festigte den fünften Tabellenplatz. Juve ist nach dem Fehlstart in die Saison mittlerweile seit acht Spielen ungeschlagen und feierte während dieser Serie sechs Siege.

Paulo Dybala (19.) und Weston McKennie (79.) erzielten die Tore für die Turiner. Der Rückstand auf Tabellenführer und Titelverteidiger Inter Mailand beträgt acht Punkte, die Lombarden haben zudem zwei Spiele weniger bestritten. (sid, 15.1.2022)